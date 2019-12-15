«Новогоднее расхламление» поднимает настроение

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Сегодня у жителей микрорайона Радонежский было как минимум два повода выйти из дома в первой половине дня. Людей семейных с детьми приглашали на открытие первого на Черемошниках зимнего городка — с горкой, елкой, иллюминацией и массой других, пока скрытых, возможностей.

Всем остальным предлагалось поучаствовать в акции «Новогоднее расхламление» — очистить свой дом от скопившихся за долгие/недолгие годы килограммов макулатуры. Для этого активисты экодвижения «Ван Гог» организовали рядом с зимним городком передвижной пункт приема бумаги. Которую при желании можно было не просто сдать, а поменять на деньги — 3 рубля за килограмм.

«Наиболее ценной для переработки является офисная бумага, которую использовали для печати текстов, — говорит одна из организаторов акции Анна Безбородова. — Ее отбеливают, и она возвращается к жизни в виде салфеток или бумажных полотенец. Книги и газеты используют для изготовления яичных ячеек, туалетной бумаги и эковаты — утеплителя. А вот из картона... снова получают картон. Собранную здесь макулатуру мы переберем, отсортируем, спрессуем и отправим по просторам России на разные перерабатывающие заводы».

Прицельный выезд в жилой микрорайон для сбора вторсырья организаторы акции проводят впервые. Чтобы посмотреть — насколько активно захотят «расхламляться» местные жители.

«Я увидел объявление и решил сдать картон, — говорит местный житель Алексей Пирва. — Мне эта идея кажется интересной — это вовлечение населения в общее дело, помогает избавиться от мусора, правильно его утилизировать и не засорять наш город. А в планетарном масштабе — сделать так, чтобы экология на планете немного улучшилась. Идеология раздельного сбора мусора мне близка, мы с женой уже лет пять практикуем — как только первые «сетки» в городе появились. И ребенку прививаем. Это сознательный подход. Ведь сколько пластика только в океане сейчас плавает — целый остров. Надо стараться нашему поколению хотя бы не засорять дальше».

Жители сетовали, что из-за мусорной реформы с улиц Томска исчезли удобные и вместительные контейнеры-сетки для сбора стекла и пластика. Впрочем, в самом Радонежском раздельный сбор мусора можно практиковать едва ли не в каждом подъезде.

«В двух наших новых городских районах — Радонежском и Южных воротах — мы вместе с экодвижением «Ван Гог» запустили проект «Чистая среда», — говорит главный PR-специалист ТДСК Любовь Варьяс. — В подъездах стоят короба для сбора пластиковых крышечек, батареек и бумаги. Акция «Крышка для кошки» — например, предполагает, что люди будут собирать «ценный» пластик в виде крышечек от бутылок. 5 рублей с каждого собранного таким образом килограмма пластика идет на корма для кошек в котокафе. Акция «Батарейка для канарейки» работает примерно по такой же схеме. Смысл экодвижения — поменять сознание людей, сделать жизнь комфортнее и безопаснее».

Комфортным и безопасным был задуман и зимний городок в Радонежском. Вместо ледяной горки здесь решили установить деревянную — стоит примерно столько же, но прослужить должна гораздо дольше. Конструкция высотой в 2,75 метра сертифицирована и соответствует всем требованиям безопасности, говорят представители ТДСК. Ну, а очередь на тест-драйв показала, что и с самыми главными характеристиками горки — скоростным спуском — все в порядке.

«Мы переехали сюда в этом году из Запорожской области, — говорит жительница микрорайона Галина Слесаренко. — Дети в восторге. Во-первых, снег. Во-вторых, елка настоящая — там у нас искусственные ели ставили. В-третьих, праздник на открытом воздухе!».

«Дети должны заранее начать радоваться Новому году, — считает местная жительница Татьяна Алексеевна. — Моему внуку еще нет двух лет, но у него уже праздничное настроение. Малыш — ровесник микрорайона. В уходящем году стал разговаривать, ходить, пошел в детский сад. А от Нового года ждем прибавления в семье — у нас будет брат. Поэтому радуемся. Вдвойне!».

Присутствующие на опен-эйре по случаю открытия зимнего городка дети помлдаше делились, что хотели бы попросить деда Мороза подарить им на Новый год игрушки, айфоны, планшеты, модную одежду, беспроводные колонки, а также — братишку или сестренку. Дети постарше признавались, что у них, по большому счету, все есть. Поэтому главное, чтобы все в Новом году хорошо складывалось. И в этом они, пожалуй, были единодушны со взрослыми.

«Хотела было шубу норковую попросить, но это мы и сами сможем, — говорит жительница Алина. — А вот чтобы здоровье было, счастье в семье, гармония — этого все женщины хотят. Следующий год — високосный, пусть он попроще будет».

«Самое важное — чтобы все были живы и здоровы, — говорит томичка Светлана Александровна. — Жизнь ведь у нас только однажды. Очень хорошо, что есть друзья и знакомые. Надо любить. И быть добрым ко всем!»