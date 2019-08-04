Добрые новости
04 августа,
2019
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Мультимедиа

«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
1 день назад

89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск в Томске встретили на проспекте Мира. Сослуживцы со своими семьями почтили память погибших участников боевых действий и возложили цветы у мемориального комплекса. После построения десантников огромная автоколонна с флагами ВДВ отправилась по городу.

С праздником ВДВ связано много традиций, в том числе и купание в фонтанах. В Томске городские власти в этом году не стали отключать фонтаны.


В фоторепортаже ТВ2 смотрим, как в Томске десантники отметили свой профессиональный праздник.

«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ

Валерий Суворов служил в 1984 году, сейчас он на пенсии. После армии всю жизнь работал на стройке. На праздник Валерий пришел со своими взрослыми детьми-погодками, они, как оказалось, тоже выбрали службу в ВДВ.

«Встретиться с друзьями и однополчанами в этот день — традиция. Кто в голубом берете, тот и знакомый, — рассказал Валерий. — В фонтанах купаются хлеборезы или штабные. Настоящий десантник в воду не полезет».

«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ

Максим служил в 2012 году, на праздник ВДВ пришел по традиции, чтобы увидеться с сослуживцами. Он не поддерживает традицию купаться в фонтанах. После официальной части праздника Максим поедет на машине с флагами в составе автопробега ВДВ.

«ВДВ считают элитой российской армии, — рассказал Максим. — Купается в фонтанах только быдло: пьют, разбивают об голову бутылки. Нормальные десантники ходят по городу трезвыми».

«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ
«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ

Официально в России день Воздушно-десантных войск отмечают с 2006 года.

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