«Настоящий десантник в фонтан не полезет»: как Томск отметил день ВДВ

89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск в Томске встретили на проспекте Мира. Сослуживцы со своими семьями почтили память погибших участников боевых действий и возложили цветы у мемориального комплекса. После построения десантников огромная автоколонна с флагами ВДВ отправилась по городу.



С праздником ВДВ связано много традиций, в том числе и купание в фонтанах. В Томске городские власти в этом году не стали отключать фонтаны.



В фоторепортаже ТВ2 смотрим, как в Томске десантники отметили свой профессиональный праздник.