Добрые новости
13 декабря,
2019
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Мультимедиа

Нарядим елку с ТВ2! Знакомимся с игрушками-конкурсантами

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Конкурс «Нарядим елку с ТВ2!» в самом разгаре — за несколько дней на ветках редакционной елки поселились кошки, мышки, шарики, кубики, домики, кораблики и даже балерина. Пополнить их компанию может любой желающий, кто умеет шить-мастерить-клеить. Игрушки принимаются на конкурс до 25 декабря. Но! Онлайн-голосование по выбору народных фаворитов откроется уже в понедельник, 16 декабря, так что торопитесь. Подробнее условия конкурса можно прочитать ниже. А прямо здесь — первые участники конкурса: 

Наумова Ирина, «Гнездо дракона»
Наумова Ирина, «Гнездо дракона»
Любовь Калинникова «Мышка-принцесса»
Любовь Калинникова «Мышка-принцесса»
Лебедевы Артем и Людмила, «Символ года»
Лебедевы Артем и Людмила, «Символ года»
Мамкова Виталина, 5 лет, «Елочка» (д/с № 51)
Мамкова Виталина, 5 лет, «Елочка» (д/с № 51)
Артем Калинников (старший) «Ангел»
Артем Калинников (старший) «Ангел»
Артем Калинников (младший), 11 лет, «Новогодний шар с кисточкой»
Артем Калинников (младший), 11 лет, «Новогодний шар с кисточкой»
Дрюкова Аделина, 10 лет, «Мышка»
Дрюкова Аделина, 10 лет, «Мышка»
Мотиенко Клим, 3 года, «Снеговик» (д/с № 51)
Мотиенко Клим, 3 года, «Снеговик» (д/с № 51)
Торопов Глеб, 3 года, «Новогодняя сказка» (д/с № 51)
Торопов Глеб, 3 года, «Новогодняя сказка» (д/с № 51)
Наталья Рзаева, «Золотой символ года»
Наталья Рзаева, «Золотой символ года»
Канунников Семен, 3 года, «Рождественская звезда» (д/с № 51)
Канунников Семен, 3 года, «Рождественская звезда» (д/с № 51)
Лушникова Полина, 5 лет, «Новогодний снеговик» (д/с № 51)
Лушникова Полина, 5 лет, «Новогодний снеговик» (д/с № 51)
Мазур Таня, 3 года, «Мышка»
Мазур Таня, 3 года, «Мышка»
Ульяна Калинникова, «Новогодний шар с рябиной»
Ульяна Калинникова, «Новогодний шар с рябиной»
Федоровы Кирилл и Кристина, 3 года, «Снеговичок»
Федоровы Кирилл и Кристина, 3 года, «Снеговичок»
Леоновы Кира и Мирон, 3 года, «Новогодняя шишка»
Леоновы Кира и Мирон, 3 года, «Новогодняя шишка»
Березнев Игорь, 5 лет, «Новогодний шарик»
Березнев Игорь, 5 лет, «Новогодний шарик»
Ушакова Полина, 5 лет, «Снежный домик»
Ушакова Полина, 5 лет, «Снежный домик»
Саша Калинников, 7 лет, «Сосулька»
Саша Калинников, 7 лет, «Сосулька»
Дрюкова Ариана, 3 года, «Новогодний шар»
Дрюкова Ариана, 3 года, «Новогодний шар»
Баранов Вова, 5 лет, «Белая мышка»
Баранов Вова, 5 лет, «Белая мышка»
Нурбаева Вера, 3 года, «Символ года»
Нурбаева Вера, 3 года, «Символ года»
Грицык Вера, 3 года, «Домик из бисера»
Грицык Вера, 3 года, «Домик из бисера»
Николь Дрюкова, 7 лет, «С Новым годом, ТВ2»
Николь Дрюкова, 7 лет, «С Новым годом, ТВ2»
Грицык Ростислав, 6 лет, «Кораблик»
Грицык Ростислав, 6 лет, «Кораблик»
Захарова Арина и Мария (6 лет, 15 лет), "Новогодний кубик"
Захарова Арина и Мария (6 лет, 15 лет), "Новогодний кубик"
Виктория Бабаева, 5 лет, «Гномик»
Виктория Бабаева, 5 лет, «Гномик»
Инна Туманская, «Новогодняя открытка»
Инна Туманская, «Новогодняя открытка»
Наталья Гутман, "Символ Нового года"
Наталья Гутман, "Символ Нового года"
Наталья Полякова, "Новогодний шар"
Наталья Полякова, "Новогодний шар"
Софья Черепанова, 13 лет, "Новогодний шарик"
Софья Черепанова, 13 лет, "Новогодний шарик"
Вера и Тая Бикмухаметовы (9 и 5 лет), «Мышка в валенке»
Вера и Тая Бикмухаметовы (9 и 5 лет), «Мышка в валенке»
Анастасия Ежикова, 8 лет, "Воздушная балерина"
Анастасия Ежикова, 8 лет, "Воздушная балерина"
Артем Жильцов, "Мышка Маруся"
Артем Жильцов, "Мышка Маруся"
Алена Иванова, 8 лет, "Мышка с сыром"
Алена Иванова, 8 лет, "Мышка с сыром"
Степан Махов, 7 лет, "Снеговик"
Степан Махов, 7 лет, "Снеговик"
Валя Унашхотиева, 9 лет, "Венок"
Валя Унашхотиева, 9 лет, "Венок"
Матвей Коновалов, "Барашек"
Матвей Коновалов, "Барашек"
Станислава Икрамова, "Снегирь"
Станислава Икрамова, "Снегирь"
Дмитрий Данильченко, 8 лет, "Мышка на конфете"
Дмитрий Данильченко, 8 лет, "Мышка на конфете"
Всеволод Икрамов, "Мышка"
Всеволод Икрамов, "Мышка"

Напоминаем, что конкурс «Нарядим елку с ТВ2!» стартовал 2 декабря 2019 года. К участию в нем приглашаются все, кому под силу из подручных материалов (картона, ниток, стекла, бисера, мишуры, пластмассы и т. п.) соорудить высокохудожественную игрушку. Ввиду потенциально большого спроса на елочную жилплощадь рекомендованный размер игрушек — не более 15 см.


Условия конкурса:


- Конкурс проходит со 2 декабря по 26 декабря 2019 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».


- Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.


- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.


- Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!


Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в понедельник, 16 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.


Итоги будут подведены в полдень 26 декабря 2019 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — электронный планшет.


Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и наших партнеров — компаний «Деревенское молочко», «Сладомир» и «Миffка».


Награждение победителей состоится 27 декабря 2019 года в редакции Агентства новостей ТВ2.

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