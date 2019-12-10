Добрые новости
10 декабря,
2019
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Мультимедиа

Нарядим елку с ТВ2! Встречаем первых конкурсантов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Редакционную ель ТВ2 начали заселять первые обитатели новогоднего сезона-2020. Поклонник сказки «Маленький Принц», шестилетний Матвей Коновалов смастерил Барашка. А брат с сестрой Всеволод и Станислава Икрамовы арендовали на еловых ветвях место для красногрудого снегиря и золотой мышки — символа наступающего года. Новоселы с нетерпением ждут соседей!

Станислава Икрамова "Снегирь"
Станислава Икрамова "Снегирь"
Фото: Юлия Фаллер
Всеволод Икрамов "Мышка"
Всеволод Икрамов "Мышка"
Фото: Юлия Фаллер
Матвей Коновалов "Барашек"
Матвей Коновалов "Барашек"
Фото: Юлия Фаллер

Напоминаем, что конкурс «Нарядим елку с ТВ2!» стартовал 2 декабря 2019 года. К участию в нем приглашаются все, кому под силу из подручных материалов (картона, ниток, стекла, бисера, мишуры, пластмассы и т. п.) соорудить высокохудожественную игрушку. Ввиду потенциально большого спроса на елочную жилплощадь рекомендованный размер игрушек — не более 15 см.


Условия конкурса:


- Конкурс проходит со 2 декабря по 26 декабря 2019 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».


- Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.


- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.


- Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!


Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в понедельник, 16 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.


Итоги будут подведены в полдень 26 декабря 2019 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — электронный планшет.


Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и наших партнеров — компаний «Деревенское молочко», «Сладомир» и «Миffка».


Награждение победителей состоится 27 декабря 2019 года в редакции Агентства новостей ТВ2.

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