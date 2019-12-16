Добрые новости
16 декабря,
2019


Нарядим ёлку с ТВ2!
Выбираем лучшую новогоднюю игрушку
Онлайн-голосование в конкурсе «Нарядим елку с ТВ2!» открыто. В борьбу за звание лучшей новогодней игрушки вступает целая армия удивительных персонажей — кошки, мышки, снеговики, Деды Морозы, шарики, кубики, балерины и драконы. Пополнить их компанию может любой желающий, кто умеет шить-мастерить-клеить. Игрушки принимаются на конкурс до 25 декабря. Но! Онлайн-голосование закроется ровно в полдень 26 декабря, так что торопитесь. Подробнее условия конкурса можно прочитать ниже. А прямо здесь — те, за кого вы можете отдать свой голос (можно голосовать сразу за нескольких участников, но с одного устройства — по одному разу, повторные голоса не засчитываются):
Напоминаем, что конкурс «Нарядим елку с ТВ2!» стартовал 2 декабря 2019 года. К участию в нем приглашаются все, кому под силу из подручных материалов (картона, ниток, стекла, бисера, мишуры, пластмассы и т. п.) соорудить высокохудожественную игрушку. Ввиду потенциально большого спроса на елочную жилплощадь рекомендованный размер игрушек — не более 15 см.

Условия конкурса:

- Конкурс проходит со 2 декабря по 26 декабря 2019 года на сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».
- Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.
- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.
- Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!

Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в понедельник, 16 декабря. Судьбу гран-при решит выбор редакции.

Итоги будут подведены в полдень 26 декабря 2019 года. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — электронный планшет.

Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и наших партнеров — компаний «Деревенское молочко», «Сладомир» и «Миffка».

Награждение победителей состоится 27 декабря 2019 года в редакции Агентства новостей ТВ2.
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