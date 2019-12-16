Напоминаем, что конкурс «Нарядим елку с ТВ2!» стартовал 2 декабря 2019 года. К участию в нем приглашаются все, кому под силу из подручных материалов (картона, ниток, стекла, бисера, мишуры, пластмассы и т. п.) соорудить высокохудожественную игрушку. Ввиду потенциально большого спроса на елочную жилплощадь рекомендованный размер игрушек — не более 15 см.- Конкурс проходитна сайте ТВ2 в разделе «Мультимедиа».- Игрушки (с указанием ФИО автора и контактного телефона) следует приносить в редакцию ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2 в рабочие дни с 10 до 18, телефоны для справок — (3822) 541-901, 902-494.- Украшения будут вывешиваться на елку по мере поступления. Фото каждой игрушки будет выкладываться на сайт.- Внимание! От одного участника принимается только одна игрушка!Победители (три призовых места) будут определяться путем интернет-голосования, которое откроется в понедельник,. Судьбу гран-при решит выбор редакции.. Победителей ждут дипломы от Агентства новостей ТВ2, призы и сладости от спонсоров. В качестве гран-при — электронный планшет.Все участники конкурса получат дипломы от редакции ТВ2. Также будут спецпризы от редакции и наших партнеров — компаний «Деревенское молочко», «Сладомир» и «Миffка».победителей состоитсяв редакции Агентства новостей ТВ2.