Фиксики научат юных томичей электробезопасности

Компания «Россети Томск» оформила подстанцию в микрорайоне Южные ворота. Художники изобразили на ней Фиксиков, которые предупреждают юных томичей о правилах безопасности.

Совсем недавно мы получили от продюсерского центра «Фиксиков» разрешение на использование их образов в своей социальной работе. И первым нашим совместным проектом стало художественное оформление подстанции в микрорайоне Южные ворота. Мы очень надеемся, что подобный формат поможет осознать детям, что надо быть очень аккуратным с электричеством», — прокомментировал ТВ2 пресс-секретарь «Россети Томск»​ Валентин Распопин.

В компании отмечают, что в планах у них оформить еще несколько подстанций. Первый подобный объект «Россети Томск», оформленный в Южных воротах, был посвящен 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Лучи добра» — это проект, который включает в себя все социальные инициативы компании, — подчеркивает Валентин Распопин. — Но главное и приоритетное направление в нем – профилактика детского травматизма. Помимо классных часов в школах, мы недавно стали проводить занятия в детских садах, приглашаем аниматоров и в игровой форме стараемся рассказать детям, как надо обращаться с электричеством, чтобы оно было безопасным».





Также в рамках проекта компания второй год проводит благотворительную выставку-ярмарку.





«Идея пришла совершенно случайно, кто-то из работников хвастался своими нарисованными картинами, и тут мы решили, а почему бы не провести выставку работ. В процессе все это преобразилось в благотворительную ярмарку. В первый раз было около 50 работ, и мы смогли собрать сумму в 25 тысяч рублей. Все это мы пожертвовали детскому фонду «Обыкновенное чудо». Очень надеемся, что в этом году все пройдет более масштабно и мы сможем кому-то подарить маленький праздник», — говорит Валентин Распопин.





Ярмарка пройдет 22 декабря, в День энергетика. Желающие поучаствовать могут до 20 декабря передать поделки в сектор по социальной политике «Россетей» (пр. Кирова, 36, каб. 595).