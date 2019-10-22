Мультимедиа
Наглость — второе счастье
4 часа назад
За окном минус десять и круговерть синиц в очередь за семечками на одно посадочное место. Но тут прилетел воробей…
Как делили кормушку за окном синицы и воробей? Автор видео: Виктор Лаврентьев.
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