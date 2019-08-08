На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»

На улице Потанина в Томске уже 20 лет никто не ремонтировал дорогу.



Жители устали жаловаться, в непогоду дорога обрастает грязью и ее размывают дожди. Люди даже на внедорожниках с трудом проезжают два километра улицы. Жалобы в мэрию заканчиваются очередными обещаниями со стороны власти.



Улица Потанина расположена в районе между бывшим подшипниковым заводом, рекой Ушайкой и железнодорожной веткой «Томск-1» — «Томск-2». Появилась в конце 1950-х годов и была названа в честь Григория Николаевича Потанина — известного томского ученого и политика.



По каким дорогам ездят томичи, смотрите в фоторепортаже ТВ2.