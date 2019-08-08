Добрые новости
08 августа,
2019
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Мультимедиа

На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
8 часов назад

На улице Потанина в Томске уже 20 лет никто не ремонтировал дорогу. 

Жители устали жаловаться, в непогоду дорога обрастает грязью и ее размывают дожди. Люди даже на внедорожниках с трудом проезжают два километра улицы. Жалобы в мэрию заканчиваются очередными обещаниями со стороны власти. 

Улица Потанина расположена в районе между бывшим подшипниковым заводом, рекой Ушайкой и железнодорожной веткой «Томск-1» — «Томск-2». Появилась в конце 1950-х годов и была названа в честь Григория Николаевича Потанина — известного томского ученого и политика. 

По каким дорогам ездят томичи, смотрите в фоторепортаже ТВ2.

На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
На улице имени известного томского ученого и политика «убитая дорога»
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