Добрые новости
21 августа,
2019
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Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Чтобы выбросить мусор,  жители многоквартирников в районе проспекта Фрунзе и переулка Курский вынуждены перелазить через трубы. Но большинство не могут добраться до баков и складывают мусор рядом с ремонтной площадкой. 


Компания «ТомскРТС» ремонтирует тепловые магистрали. По словам местных жителей, трубы на этом участке не ремонтировали тридцать лет. Рабочие говорят, что виновато «Спецавтохозяйство»: оно неправильно установило баки, поэтому мусор жители выкидывают мимо контейнеров. 


Отключения в Советском районе горячей воды связаны с плановым капитальным ремонтом. На участке переулка Курский, где находятся НИИ психического здоровья и детский коррекционный центр, ремонтные работы тепломагистралей планируют завершить 27 августа. Однако рабочие считают, что работы предстоит много и вряд ли они успеют в срок. 


В пресс-службе «ТомскРТС» отметили: в среду установят деревянные мостики для перехода, а к мусорным бакам можно пройти и со стороны проспекта Комсомольского. 


«На переулке Курский подрядной организацией проводятся работы по капитальному ремонту квартальной тепловой сети. В связи с проведением земляных работ доступ к площадке для складирования бытовых отходов со стороны переулка Курский ограничен, однако доступ к ней для жителей домов и спецтехники есть со стороны проспекта Комсомольский. Кроме того, в среду подрядчик установит деревянные мостики для организации прохода со стороны переулка Курский», — сказали в «ТомскРТС».

Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
Мусор и трубы: как идет ремонт теплосетей в Советском районе
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