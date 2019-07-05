«Мурашов Центр» провел вечеринку в центре города

Приятная музыка от DJ WJR, которого все знают еще со времен клуба Garage, фотовыставка питерского постмодерниста Андрея Чежина, томский фотограф Сергей Медведчиков собственной персоной в саду Краеведческого музея и много, много приятных и знакомых лиц. В такой обстановке прошла первая вечеринка Мурашов Центра. Организаторы назвали ее «Томск — икона стиля», чтобы еще раз напомнить всем, что в нашем городе есть что любить и сохранять. Так, Мурашов Центр в настоящий момент организовал реставрацию дома на Крылова, 5, где находится благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».





Напомним, Центр открыт в память о журналисте ТВ2 Андрее Мурашове, который знал и любил Томск и был любим нашим городом. Центр поддерживает проекты, направленные на развитие города, помогает участвовать в грантовых конкурсах, а также занимается волонтерской и краеведческой деятельностью.