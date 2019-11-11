Мороз и солнце. Наконец-то. Insta-подборка зимнего Томска
В Томск пришла зима. Что скрывать, осенние серые пейзажи в этом году были с нами достаточно долго. И хотя за сибирскую зиму мы все наверняка устанем от выпавшего снега и затяжных морозов, сегодня эта погода воспринимается с радостью.
Редакция заглянула в Инстаграм, чтобы узнать, с каким настроением томичи встречают зиму.
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Томская тайга была откровенна. Одно из открытий, надо идти до конца. Подняться на вершину очень важно!🤩 Сложно подыматься, сложно идти вверх, не удачных шагов не может быть потому что это вас приближает к цели. Это стоит того, чтобы быть на другой высоте, чтобы увидеть красоту, чтобы восхищаться единством мира. #высота#победа#достижения#томск
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Сегодня в Томске было волшебно ✨ В один день пришла зима во всей своей красе: иней на деревьях, хруст снега и морозный воздух. ❄️❄️❄️ #чудеснаязимавтомске #новогоднеенастроение #окресноститомска #этосибирьдетка #красотавмелочах #глазрадуется #siberia #tomsk #gorodnatomi
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Этот Волшебный город меня завораживает💜Эти узкие улочки, с очаровательными домами с резными ставнями, красивые фонари, деревья..........💜 Это безумно красиво и уютно💜🙏Томск - ты меня покорил😍 . . . . . . . #Томск#Мариинск#институт#командировка#33дня#улочки#НаталиКозловская
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