Мороз и солнце. Наконец-то. Insta-подборка зимнего Томска

В Томск пришла зима. Что скрывать, осенние серые пейзажи в этом году были с нами достаточно долго. И хотя за сибирскую зиму мы все наверняка устанем от выпавшего снега и затяжных морозов, сегодня эта погода воспринимается с радостью.





Редакция заглянула в Инстаграм, чтобы узнать, с каким настроением томичи встречают зиму.