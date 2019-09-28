Монеты в честь Томска и миллион: день открытых дверей прошел в Центробанке

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Банк России провел для томичей День открытых дверей. В этом году посетители смогли увидеть экспозиции двух уникальных фотовыставок: монет из драгоценных металлов «Магия театра» (посвящена театральному искусству) и «Сибирь в монетах Банка России».

В каждой экспозиции представлено по 12 мольбертов. Среди экспонатов были монеты, посвященные покорению Сибири, монеты, выпущенные в честь юбилеев сибирских городов (например, монеты в честь 300-летия Омска или 400-летия Новокузнецка). Как пояснили в банке, все монеты действующие и ими можно расплачиваться в магазинах.

«Но, конечно же, так никто не делает», — отметила сотрудница ЦБ Евгения Траутман.

«Все, кроме этой монеты, выполнены художником. Эта монета изготовлена с помощью компьютерного моделирования. Изготовлена к 100-летию Аркадия Райкина. При распечатке получилась невзрачной, но на самом деле серенькая поверхность отполирована до глянца», — рассказала Евгения Траутман.

Была представлена на выставке и монета, посвященная деревянному зодчеству Томска. Ее номинал составляет три рубля. На монете изображены дом с жар-птицами (Красноармейская, 67/1), дом с шатром (Красноармейская 71, Российско-немецкий дом) и дом с драконами (ул. Красноармейская, 68). Как отмечает Евгения, последний построили по заказу учителя гимназии, сейчас в доме располагается Центр медицинской профилактики.

Была на выставке и монета, выпущенная к столетию Транссибирской магистрали.

«Монета достаточно интересная. Посмотрите: поезд идет, а люди на рельсах. Мы задавались этим вопросом, но ответа на него не нашли», — рассказывает Евгения.

Почему монета находится в капсуле? Просто, если на зеркальном поле образуются зазубрины или царапины, то она потеряет нумизматическую ценность. Поэтому все памятные монеты помещаются в пластиковые капсулы.

Также посетители могли посчитать деньги, увидеть денежные знаки и суррогаты революционного времени, банковскую технику XX века. Кроме того для детей была организована фотозона с увеличенными копиями монет, настольными играми и раскрасками финансовых сказок.