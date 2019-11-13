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Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
2 часа назад
С 11 по 15 ноября во Дворце зрелищ и спорта в Томске проходит чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), где студенты техникумов и колледжей Томской области соревнуются по своим специальностям. Как выглядят творения молодых томичей, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Балашова.
Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании, когда государству не хватало квалифицированных кадров для поднятия экономики.
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году и стала 79 страной участницей.В Томске чемпионат проходит пятый раз, на нем представлено 50 различных профессий, расположенных на 16 конкурсных площадках, оснащенными всем необходимым оборудованием.
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