Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске

С 11 по 15 ноября во Дворце зрелищ и спорта в Томске проходит чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), где студенты техникумов и колледжей Томской области соревнуются по своим специальностям. Как выглядят творения молодых томичей, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Балашова.

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании, когда государству не хватало квалифицированных кадров для поднятия экономики.



Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году и стала 79 страной участницей.В Томске чемпионат проходит пятый раз, на нем представлено 50 различных профессий, расположенных на 16 конкурсных площадках, оснащенными всем необходимым оборудованием.

