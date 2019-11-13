Добрые новости
13 ноября,
2019
10
фото
Мультимедиа

Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске

Вячеслав Балашёв
Вячеслав Балашёв
2 часа назад

С 11 по 15 ноября во Дворце зрелищ и спорта в Томске проходит чемпионат Молодые профессионалы (WorldSkills Russia), где студенты техникумов и колледжей Томской области соревнуются по своим специальностям. Как выглядят творения молодых томичей, смотрите в фоторепортаже Вячеслава Балашова.

Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске
Молодые профессионалы показали свои умения на WorldSkills в Томске

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании, когда государству не хватало квалифицированных кадров для поднятия экономики.

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году и стала 79 страной участницей.В Томске чемпионат проходит пятый раз, на нем представлено 50 различных профессий, расположенных на 16 конкурсных площадках, оснащенными всем необходимым оборудованием.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.