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30 октября,
2019
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Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томский областной художественный музей уже четвертый раз стал площадкой Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ». Форум открылся выставкой работ участников конкурса из Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Томской областей, Чувашской Республики. В экспозиционных залах ТОХМ можно посмотреть работы молодых дизайнеров. Во время церемонии открытии выставки прошел показ моделей (дизайн костюма). Фоторепортаж с выставки Рубина Гайнутдинова.

Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Фото: Рубин Гайнутдинов
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Фото: Рубин Гайнутдинов
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Фото: Рубин Гайнутдинов
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Фото: Рубин Гайнутдинов
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Фото: Рубин Гайнутдинов
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Фото: Рубин Гайнутдинов

На форуме представлены образы, концепции, решающие проблему организации пространств.
Участники выставки-конкурса – их более 300 - представляют индивидуальные и коллективные работы в номинациях «Архитектурный дизайн» (экстерьеры и общая концепция пространств), «Дизайн интерьера» (внутренние пространства), «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Дизайн костюма».

Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
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