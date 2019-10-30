Молодые дизайнеры нашли «Пятый угол» в Томске
Томский областной художественный музей уже четвертый раз стал площадкой Всероссийского форума молодых дизайнеров «ПЯТЫЙ УГОЛ». Форум открылся выставкой работ участников конкурса из Новосибирской, Свердловской, Тюменской, Томской областей, Чувашской Республики. В экспозиционных залах ТОХМ можно посмотреть работы молодых дизайнеров. Во время церемонии открытии выставки прошел показ моделей (дизайн костюма). Фоторепортаж с выставки Рубина Гайнутдинова.
На форуме представлены образы, концепции, решающие проблему организации пространств.
Участники выставки-конкурса – их более 300 - представляют индивидуальные и коллективные работы в номинациях «Архитектурный дизайн» (экстерьеры и общая концепция пространств), «Дизайн интерьера» (внутренние пространства), «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Дизайн костюма».
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