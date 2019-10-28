Кто завалил мусором берег Томи?

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На днях в окрестностях Томи (напротив улицы Трифонова, между берегом реки и Татарской слободой) появилась очередная мусорная куча – на этот раз неизвестные вывалили машину снятого где-то асфальта.

Фото: Аля Соколова

Первую машину бытового мусора привезли на берег Томи в двадцатых числах апреля. Так она выглядела тогда:

Фото: Аля Соколова

Теперь ее разметало ветром, продукты растеребили сороки и чайки, и она выглядит так:

Фото: Аля Соколова

В мае на грунтовую дорогу, примыкающую к пляжу, привезли машину строительного мусора.

Фото: Аля Соколова

Затем, в начале лета, подвезли машину распиленных тополей. Большую часть местные жители уже растаскали на дрова.

Фото: Аля Соколова

В другой куче наблюдаем куски кирпичных стен:

Фото: Аля Соколова

А вот новинка последних дней: разобранные стеклопакеты и коробки из-под теплых полов.

Фото: Аля Соколова

Фото: Аля Соколова