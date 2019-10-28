Кто завалил мусором берег Томи?
На днях в окрестностях Томи (напротив улицы Трифонова, между берегом реки и Татарской слободой) появилась очередная мусорная куча – на этот раз неизвестные вывалили машину снятого где-то асфальта.
Первую машину бытового мусора привезли на берег Томи в двадцатых числах апреля. Так она выглядела тогда:
Теперь ее разметало ветром, продукты растеребили сороки и чайки, и она выглядит так:
В мае на грунтовую дорогу, примыкающую к пляжу, привезли машину строительного мусора.
Затем, в начале лета, подвезли машину распиленных тополей. Большую часть местные жители уже растаскали на дрова.
В другой куче наблюдаем куски кирпичных стен:
А вот новинка последних дней: разобранные стеклопакеты и коробки из-под теплых полов.
Ждем очередных щедрых подарков от неизвестных любителей чистоты.
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