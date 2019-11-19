Крик души врача Тимочко, который получает 30 тысяч и ходит в рваных ботинках

Владимир Тимочко – врач из Мегиона Ханты-Мансийского округа. Он получает 30 тысяч рублей ( не 79 000, как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова ) и ходит в рваных ботинках. Поводом для записи этого «крика души» стало требование главного врача больницы пройти повышение квалификации в свободное от работы время. Раньше, рассказывает Владимир, все врачи проходили повышение квалификации раз в 5 лет, с освобождением от работы и сохранением заработной платы. Теперь процесс обучения стал непрерывным, при этом врача не освобождают от работы, а предлагают это делать либо параллельно с работой, либо в свое личное время. Владимир взбунтовался и записал видеообращение к своему главврачу и президенту Владимиру Путину. Попросил о репосте этой видеозаписи.

P.S. После того, как мы опубликовали видеообращение Владимира Тимочко, мы связались с ним, чтобы узнать не возникло ли у него проблем после его заявления. Оказалось, что не только не возникло, а некоторые из них были успешно разрешены. За исключением зарплаты в 30 000 рублей, что для города нефтяников, конечно, очень мало. Главный врач мегионской городской больницы Евгений Скотников организовал Владимиру Тимочко повышение квалификации в рабочее время и на рабочем месте с сохранением зарплаты. Чего собственно Владимир и добивался. Более того врачу приобрели новые ботинки вместо тех рваных, которые он демонстрировал в своем видеообращении.

