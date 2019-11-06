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06 ноября,
2019
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Мультимедиа

Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Эта территория у Дворца творчества детей и молодежи набрала наибольшее число голосов в ходе рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств в 2020 году — почти 17 000. На чиновничьем языке это многофункциональная территория круглогодичного использования. Так это место будет выглядеть после  благоустройства.

Дизайн-проект на Вершинина, 17
Дизайн-проект на Вершинина, 17
Фото: администрация Томска

А так она выглядит сейчас. Нашли 10 отличий? Мы пока не нашли ни одного. Дальше дизайн благоустройства еще замечательнее.

Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска
Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров
Фото: администрация Томска

«Предлагаемый проект опирается на гармоничное сочетание «зеленого фонда» с зонами для разнообразных видов деятельности», — говорится в описании проекта. Вы смогли рассмотреть это в представленном дизайн-проекте? Мы нет. 

Какие еще территории в Томске будут благоустроены и как их предлагается обновить, можно прочитать здесь.

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