Красота по-томски. Как будет выглядеть сквер у Дворца пионеров

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Эта территория у Дворца творчества детей и молодежи набрала наибольшее число голосов в ходе рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств в 2020 году — почти 17 000. На чиновничьем языке это многофункциональная территория круглогодичного использования. Так это место будет выглядеть после благоустройства.

Фото: администрация Томска

А так она выглядит сейчас. Нашли 10 отличий? Мы пока не нашли ни одного. Дальше дизайн благоустройства еще замечательнее.

Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

«Предлагаемый проект опирается на гармоничное сочетание «зеленого фонда» с зонами для разнообразных видов деятельности», — говорится в описании проекта. Вы смогли рассмотреть это в представленном дизайн-проекте? Мы нет.