Как устанавливают главную городскую елку в Томске

На площади Ново-Соборной начали собирать центральную елку города. Ее планируют установить и украсить до 12 декабря.

«24-метровую «зеленую красавицу» высотой с 8-этажный дом и диаметром 10 метров украсят 750 сверкающих звезд и шаров. Совокупная длина новогодних гирлянд – 6150 метров, всего 190 нитей. Вокруг елки установят резной ледяной цоколь», – отметили в пресс-службе мэрии.





Также на площади Ново-Соборной установят ледовую и деревянные горки, смонтируют лабиринт и ледовую чашу.





Городскую елку откроют в Томске 21 декабря. В этот день для томичей будет организован большой праздник «Елка-2020. Томск встречает Новый год!».





Как устанавливают главную елку Томска, смотрите в нашем фоторепортаже.