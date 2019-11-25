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25 ноября,
2019
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Как устанавливают главную городскую елку в Томске

Александр Сакалов
Александр Сакалов
16 часов назад

На площади Ново-Соборной начали собирать центральную елку города. Ее планируют установить и украсить до 12 декабря. 

Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске

«24-метровую «зеленую красавицу» высотой с 8-этажный дом и диаметром 10 метров украсят 750 сверкающих звезд и шаров. Совокупная длина новогодних гирлянд – 6150 метров, всего 190 нитей. Вокруг елки установят резной ледяной цоколь», – отметили в пресс-службе мэрии.


Также на площади Ново-Соборной установят ледовую и деревянные горки, смонтируют лабиринт и ледовую чашу. 


Городскую елку откроют в Томске 21 декабря. В этот день для томичей будет организован большой праздник «Елка-2020. Томск встречает Новый год!».


Как устанавливают главную елку Томска, смотрите в нашем фоторепортаже. 

Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
Как устанавливают главную городскую елку в Томске
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