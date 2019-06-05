Как Томск готовится к 415-летию

На площади Ново-Соборной к 415-летию Томска установили информационные стенды, на которых рассказывается об известных жителях и зданиях города. Сейчас пользователи соцсетей гадают: устоят ли подобные стенды, если поднимется сильный ветер.

Напомним, подобные информационные стенды устанавливались к Дню Победы. Они рассказывали про томичей — героев Великой Отечественной войны. Мэр Томска Иван Кляйн отметил, что они у жителей вызвали живую реакцию, и распорядился установить стенды с различными фактами о городе к его юбилею.





7 июня, в день рождения Томска, на площади Ново-Соборной в рамках праздника выступят детские коллективы, пройдут викторины о Томске, игры и спортивные состязания. В 16.30 на центральной площади Томска начнется концерт «Город над Томью», завершит который выступление джаз-оркестра ТГУ-62. После, в 20:00, выступят коллективы томских вузов, танцевальная студия «Юди» и шоу-балет «Вавилон».





Подробнее о том, как пройдет праздник, можно прочитать здесь.