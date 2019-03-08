Как томички встречают 8 марта: Insta-подборка
Жители Томска встречают Международный женский день. Кто-то с традиционными тюльпанами и розами, а кто-то со швабрами, новогодними елками и даже на верхом на коне. Смотрите, как продвигается празднование 8 марта, в нашей Insta-подборке.
Девы😁 Красотки мои 😘 Ловите и от меня традиционное фото с тюльпанами🌷🌷🌷 Желаю вам быть любимыми, счастливыми, прекрасными и отдохнувшими каждый день❤️ Светитесь от счастья и делайте этот Мир краше🌟🌟🌟 Обожаю вас, ваш юмор, и то, что вы со мной🙈💋 Обязательно сегодня выпью за своих инста-дев💃💃💃💃💃 Чинь-чинь🥂 . . . #8марта#спраздником#инстамама#instababy#instamom#mamablog#instamama#мамаблог#tomsk#томск#ямама#материнство#сталамамой#доченька#mamablogger#малыш#буднимамы#мамаблогер#беременность#сибирь#декрет#дневникмамы#мамадоча#мамадочки#мамадевочки#мамавдекрете#молодаямама#дочка#дочь#мамаидочка
Думала сосед как сосед, а оказался принцем! Прискакал на белом коне со своей свитой просить руки и сердца у милой принцессы. Вот это праздник! Надолго запомнится. Желаю всем дамам найти своего принца на белом коне) С праздником 8 марта! 🎉 ➖➖➖ 💓Ставьте лайк, чтобы видеть фотографии Томска в своей ленте😇 ➖➖➖ 💢Подпишись на @tomsk_insta_ и будь в курсе всех последних событий региона💢 ➖➖➖ 🔝Интересный проект: ✔@dtp_tomsk - Всегда знает, что происходит на дорогах!
Поздравляем всех девушек, жён, дочерей и матерей с 8 марта!💐 Приходите в Изумрудный город, @izumrudniy_tomsk чтобы увидеть яркую весеннюю машину, которую Автосервис Рашит совместно с ТРЦ Изумрудный Город подготовили для Вас! Фотографируйтесь, заряжайтесь весенним настроением!🌿 #8марта #изумрудныйгород #изумрудныйгородтомск #бмве21 #бмв #bmw #bmwe21 #е21 #авто #avto #автосервисрашит #рашиттомск #ремонтавто #покраскаавтотомск #томск #проектыавто
Дорогие девушки штаба СО ТУСУР, поздравляем вас с международным женским днём! 🌷 Пусть солнце сегодня не так ярко светит, зато вы, наши прекрасные, своими улыбками и счастливыми глазами согреваете всё вокруг.☀ Ради вас парни готовы совершить любой подвиг! Даже выстоять огромную очередь, чтобы купить и подарить самый красивый букет цветов. Только для вас, милые девушки! 💝 Оставайтесь такими же уникальными и прекрасными, за что все парни штаба вас и любят! Сегодня ваш день! Сегодня лучший день в году! 🌸 #МыВместеИЭтоздорово #ШтабСОТУСУР #СОТУСУР #ТУСУР #СОТомск #Томск #РСО #ТРО
Поздравляем наших замечательных нянь с 8 Марта! ⠀ Благодаря нашим помощникам у нас есть возможность поздравить с Праздником Весны нянь, которые работают с брошенными малышами в больницах Томска.⠀ ⠀ За предоставленные подарки благодарим: Компанию Faberlic Томск | Фаберлик в Томске. Они передали замечательные средства ухода за кожей и телом.⠀ ⠀ А так же, бутик чая, сладостей и подарков @utrozdes в лице Альфии Кулешовой за предоставленные экзотические сладости маршмеллоу, крем-мёд и чай.⠀ ⠀ Мы благодарим наших нянь за работу и желаем им и их семьям здоровья, благополучия и процветания! 🌷🌷🌷 Всех с Праздником Весны! #благовестъ#благотомск#благовестътомск #томск#регион70#8марта#инстамаматомск#инстадетитомск#детитомск#добротомск#благотворительныйфонд#нянятомск#помощьдетямтомск
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