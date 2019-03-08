Как томички встречают 8 марта: Insta-подборка

Думала сосед как сосед, а оказался принцем! Прискакал на белом коне со своей свитой просить руки и сердца у милой принцессы. Вот это праздник! Надолго запомнится. Желаю всем дамам найти своего принца на белом коне) С праздником 8 марта! 🎉 ➖➖➖ 💓Ставьте лайк, чтобы видеть фотографии Томска в своей ленте😇 ➖➖➖ 💢Подпишись на @tomsk_insta_ и будь в курсе всех последних событий региона💢 ➖➖➖ 🔝Интересный проект: ✔@dtp_tomsk - Всегда знает, что происходит на дорогах!

Публикация от Я ЖИВУ [В] ТОМСКЕ (@tomsk_insta_) 8 Мар 2019 в 3:44 PST