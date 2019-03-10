Как томичи справляют Масленицу: фото

В Томске последний день Масленичной недели, а это значит, что народные гулянья в разгаре. На площади Ново-Соборная проходят мастер-классы, состязания, катания в собачьих упряжках, а также состоялся концерт колокольного звона. Фотокорреспондент ТВ2 все снял подробно.