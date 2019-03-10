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10 марта,
2019
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Как томичи справляют Масленицу: фото

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске последний день Масленичной недели, а это значит, что народные гулянья в разгаре. На площади Ново-Соборная проходят мастер-классы, состязания, катания в собачьих упряжках, а также состоялся концерт колокольного звона. Фотокорреспондент ТВ2 все снял подробно.

Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото

Гуляния прошли и на стадионе ТГУ. На Университетской масленице участники состязались в силе и ловкости, перетягивали канат, бились подушками, метали валенки и сжигали чучела. Участие принял и арт-проект «Васильев вечер».

Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
Как томичи справляют Масленицу: фото
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