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Как томичи справляют Масленицу: фото
3 часа назад
В Томске последний день Масленичной недели, а это значит, что народные гулянья в разгаре. На площади Ново-Соборная проходят мастер-классы, состязания, катания в собачьих упряжках, а также состоялся концерт колокольного звона. Фотокорреспондент ТВ2 все снял подробно.
Гуляния прошли и на стадионе ТГУ. На Университетской масленице участники состязались в силе и ловкости, перетягивали канат, бились подушками, метали валенки и сжигали чучела. Участие принял и арт-проект «Васильев вечер».
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