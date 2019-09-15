Как томичи спасают церковь в Нагорном Иштане

Активисты томского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провели субботник на территории уникальной церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане.





Церковь в Нагорном Иштане является памятником архитектуры, но в настоящий момент находится в плачевном состоянии. Более того, из-за обрушения берега она оказалась в опасной зоне. Однако представители ВООПИиК считают, что церковь можно спасти, и все лето проводят на территории памятника субботники.





Как выглядит деревня Нагорный Иштан и церковь Петра и Павла, смотрите в подборке от фотографов Сибирского центра дизайна.