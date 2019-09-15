Как томичи спасают церковь в Нагорном Иштане
Активисты томского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры провели субботник на территории уникальной церкви Петра и Павла в Нагорном Иштане.
Церковь в Нагорном Иштане является памятником архитектуры, но в настоящий момент находится в плачевном состоянии. Более того, из-за обрушения берега она оказалась в опасной зоне. Однако представители ВООПИиК считают, что церковь можно спасти, и все лето проводят на территории памятника субботники.
Как выглядит деревня Нагорный Иштан и церковь Петра и Павла, смотрите в подборке от фотографов Сибирского центра дизайна.
Добавим, 5 и 6 октября 2019 года региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вместе с жителями деревни планирует провести в Нагорном Иштане фестиваль «Архитектура деревень Сибири». Председатель томского ВООПИиК Мария Бокова рассказала ТВ2, что Нагорный Иштан является одним из старейших поселений Томской области и поэтому именно в этом месте защитники памятников архитектуры хотят поднять тему сохранения самобытного деревенского зодчества. В рамках фестиваля будет организована выставка проектов студентов ТГАСУ по восстановлению церкви в Нагорном Иштане.
Для справки: Церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане является единственной деревянной церковью Томской области, построенной в псевдорусском стиле. Кроме того, Нагорный Иштан прославился тем, что там Андрей Кончаловский снимал фильм «Сибириада».
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