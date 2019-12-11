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11 декабря,
2019
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Мультимедиа

Как секвепемк в Канаде и ханты в России противостоят нефтяникам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Гринпис» совместно с представителями коренных народов Севера сняли фильм «Наше сердце — эта земля». В этом фильме представители народа секвепемк (secwpemec) в Канаде и ханты в России рассказывают о своей борьбе с нефтяными компаниями, о том, как они защищают свои земли и культуру, и о том, что ждет всех нас в будущем.


«Это история о противостоянии и мужестве, о том, как коренные народы отстаивают право жить на своей земле, частью которой они являются. Наша земля — это наше второе сердце. И мы победим», — говорят авторы фильма.

Экологи «Гринписа» просят поделиться этим видео, рассказывающим не только о противостоянии, но и об удивительной силе духа и четкой позиции коренных народов Севера.

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