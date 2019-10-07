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07 октября,
2019
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фото
Мультимедиа

Как Путин отдыхал в Сибири

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Накануне своего дня рождения президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Сайт Кремля выложил 50 фотографий из тувинской тайги. На опубликованных кадрах видно, как друзья пешком поднимаются в горы, собирают грибы и любуются осенней природой тайги.

Как Путин отдыхал в Сибири
Фото: Кремль
Как Путин отдыхал в Сибири
Как Путин отдыхал в Сибири
Как Путин отдыхал в Сибири
Как Путин отдыхал в Сибири
Как Путин отдыхал в Сибири
Как Путин отдыхал в Сибири
Как Путин отдыхал в Сибири

Напомним, что Владимиру Путину сегодня исполняется 67 лет. Больше фото с отдыха в Туве смотрите на сайте kremlin.ru

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