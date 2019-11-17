Кадры павильонов закрытой телекомпании ТВ2 появились в Сети

В социальной сети ВКонтакте появились фотографии студии закрытой телекомпании ТВ2.





ТВ2, одна из первых негосударственных телекомпаний России, лауреат 23 премий ТЭФИ, была уничтожена властями РФ в 2015 году. Закрытие компании стало результатом скоординированных действий нескольких государственных структур. У спецоперации было, как полагается, медийное прикрытие. Телекомпания пыталась защищаться. Использовала юридические механизмы. Опиралась на общественную поддержку. Проект «Как закрыли ТВ2» дает представление о том, как работает механизм уничтожения СМИ государством. Как закрывали телекомпанию, читайте в нашем проекте.





Но мы продолжаем работать для вас в интернете, как Агентство новостей ТВ2. Каждый день мы делаем новости, истории и расследования. У нас достоверная информация, живые обсуждения, конкурсы и интересные проекты.



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Агентству новостей ТВ2, после закрытия телекомпании в 2015 году, съемочные павильоны больше не принадлежат. Что осталось от закрытой в 2015 году телекомпании ТВ2, смотрите в фоторепортаже Сергея Пархоменко и Вадима Полднева. Больше фотографий доступно в группе Теневая сторона Томска.