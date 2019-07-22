Кадры из жизни северского зоопарка

Больше 200 видов животных проживает в зоопарке Северска. Среди них амурский тигр, восточно-сибирский леопард, белый медведь, волки, шиншиллы, эму и даже крокодил.





По словам сотрудников, каких-то особых условий летом они животным не предоставляют: следят, чтобы в поилках всегда была вода, поддерживают температурный режим. Например, в вольерах со змеями, которые находятся в помещении, температура примерно +30, но они в таких условиях и должны содержаться.





В мае в зоопарке родились двое детенышей дальневосточного леопарда. По словам сотрудника зоопарка, их популяция в дикой природе составляет порядка 90 взрослых особей и около 20 котят. Еще несколько десятков особей живут в зоопарках мира.



Пока северские котята маленькие и только начали покидать будку. Оставлять в зоопарке их, скорее всего, не будут, потому что леопарды обычно содержатся раздельно.