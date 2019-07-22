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22 июля,
2019
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Кадры из жизни северского зоопарка

Влад Карпов
Влад Карпов
4 часа назад

Больше 200 видов животных проживает в зоопарке Северска. Среди них амурский тигр, восточно-сибирский леопард, белый медведь, волки, шиншиллы, эму и даже крокодил. 


По словам сотрудников, каких-то особых условий летом они животным не предоставляют: следят, чтобы в поилках всегда была вода, поддерживают температурный режим. Например, в вольерах со змеями, которые находятся в помещении, температура примерно +30, но они в таких условиях и должны содержаться.


В мае в зоопарке родились двое детенышей дальневосточного леопарда. По словам сотрудника зоопарка, их популяция  в дикой природе составляет порядка 90 взрослых особей и около 20 котят. Еще несколько десятков особей живут в зоопарках мира.

Пока северские котята маленькие и только начали покидать будку. Оставлять в зоопарке их, скорее всего, не будут, потому что леопарды обычно содержатся раздельно.

Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка
Кадры из жизни северского зоопарка

Зоопарк в Северске работает ежедневно с 10.00 до 19.00 для всех желающих. Для того чтобы в него попасть, жители Томска должны подать заявку и оформить временный пропуск. Информацию по оформлению билетов и пропуска в ЗАТО Северск можно получить тут.

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