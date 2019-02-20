Опрос: «Изоляция Рунета - это кабзда»

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. Этот законопроект позволит властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. «Внешний интернет» — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть, у властей появится возможность оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны. По мнению технического директора проекта «Роскомсвобода» Станислава Шакирова, новая инициатива властей выглядит важным этапом целого государственного курса. Он считает, что в течение нескольких лет власти пытаются придумать, как им обезопасить себя от массовых протестов, участники которых координируют свои действия в интернете и законопроект Клишаса является частью этого государственного курса.





Мы поговорили на улице с томичами и узнали, что они думают о законопроекте об изоляции Рунета.