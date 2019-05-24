Итак, Зеленский. Изменятся ли отношения Украины с Россией? Опрос

На этой неделе Владимир Зеленский принял присягу президента Украины и обратился к украинскому народу со своим первым президентским посланием. Инаугурация нового лидера Украины стала одной из самых обсуждаемых тем этой недели. Мы вышли на улицы Томска, чтобы узнать у томичей, поможет ли смена руководителя соседней страны урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

— То, что я знаю по последним сводкам новостей из интернета, это то, что Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Поэтому не думаю, что его политика будет направлена на улучшение взаимоотношений с Россией.

— Я думаю, что все-таки поможет. Не зря же поменяли его, народ ведь просил там.

— Я в политику особо не углублялся, но по тем сведениям, которые у меня есть, могу сказать, что ситуация довольно-таки сложная, двоякая. Здесь трудно будет принимать какие-либо адекватные решения.

— Я слушала речь Зеленского, и мне показалось, что он будет на стороне примирения Украины и России.

— Володенька - ставленник Америки. — А вы откуда знаете? — Слухами земля полнится, а мы им немножко верим.

— Этого конфликта между Украиной и Россией вообще не должно было быть. Мы родственные страны. Мы близкие друг другу. Я сам наполовину хохол, у меня мама украинка.

— Избрание Зеленского не поможет урегулировать конфликт, потому что он второй Порошенко. Только если Зеленский пойдет на переговоры с Донбассом.

— Я за решение любых международных конфликтов. То, что сейчас происходит в мире, если говорить о глобальных конфликтах, это приводит к человеческим жертвам. Я считаю, что человеческая жизнь является бесценной и люди не должны умирать из-за разногласий политиков.