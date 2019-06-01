Искусство закопали на арт-фестивале «мУкА»

Александр Колпаков — руководитель творческого объединения «Сну-Сну» — на арт-фестивале «мУкА» изобрел телик, почему-то очень похожий на велосипед. А позже позвал детей закапывать искусство.
Вот как это было:
Арт-фестиваль «мУкА: склады искусства» проходит в Томске с 31 мая по 2 июня. Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».
В рамках фестиваля напротив разрушающегося здания Складов будет установлена мобильная паблик-арт-инсталляция, которая станет временной выставочной площадкой.
Подробный материал про то, как проходит арт-фестиваль, читайте в ближайшее время на сайте ТВ2.