Insta-подборка: как томичи пробежали марафон

Легкоатлетический марафон «Ярче» прошел сегодня, 9 июня, в Томске. В забегах на 5, 21 и 42,2 километра участвовали как профессиональные спортсмены, так и просто любители здорового образа жизни.





ТВ2 представляет вам подборку фотографий от участников марафона, которыми они делились в Инстаграме.





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Побежали: стартовал томский марафон​



