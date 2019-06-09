Insta-подборка: как томичи пробежали марафон
Легкоатлетический марафон «Ярче» прошел сегодня, 9 июня, в Томске. В забегах на 5, 21 и 42,2 километра участвовали как профессиональные спортсмены, так и просто любители здорового образа жизни.
ТВ2 представляет вам подборку фотографий от участников марафона, которыми они делились в Инстаграме.
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Бежать с коляской - это конечно, не легко, но круто! Я и представить не могла что мы с Робертом соберём столько внимания, улыбок, добрых слов и слов поддержки! Томск очень душевный город и я люблю его болельщиков♥️спасибо Вам!!! Однозначно побежим с сыном ещё раз! На этот раз уже дистанцию можно еще увеличить 😉🏃🏽♀️ #томск #марафон #бегвтомске #tomskinternationalmarathon #марафонярче #новосибирск
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😲Никогда не бегал! А тут ещё подъем в 6 утра! ⠀ Последний мой бег был в школе, норматив 2 км. Когда я (и весь класс) пробежал километр, физрук сказал "Иди в раздевалку, время просто на 2 умножу" 🤪 ⠀ А тут сразу 5! На марафоне! Некую подготовку я всё же сделал - вышел на улицу 2 недели назад и побежал) сразу 5 км. Получилось 31 минута бега, но скрывать не буду - было непривычно.⛷️Спасибо зимним лыжам - сдохнуть на дистанции не получилось😃 ⠀ ⏱️Сегодня всё официально - старт под аркой, точное время, ооочень много участников, азарт, адреналин, атмосфера спорта и добра, улыбкии! И радость финиша🥇 ⠀ Впервые участвую в спортивном мероприятии такого масштаба! И уже почувствовал - готов на полумарафон! Морально, конечно) Физически подготовлюсь к следующему. 2020 - ЖДИ!🏃
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Я это сделала!!!!!! 🏅🏃Если бы мне в школе или лет 10 сказали что нужно бежать 5 км, я бы покрутила у виска. А сегодня я это сделала, чему безусловна рада.😁😁😁 Рада, что победила свою лень и переборола свой страх. Спасибо большое за поддержку моей семье и друзьям. #томскиймарафон #ярче
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Мой первый "марафон" . Моя первая медаль 🏅пусть и не призовая ☺️ но я очень горжусь собой 🤗. Ещё неделю назад казалось 5 км это очень много и мне не под силу, оказалось показалось 😂 теперь ждём результаты 👀 очень интересно в какой сотне моё место 😅😜 #марафонтомск#марафонтомскярче#всебегуттомск#бегомснами#томскиймарафонярче#томскиймарафон2019
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Мой первый полумарафон!!21 км,даже в плановое время уложилась!Очень собой довольна!интересно наблюдать за собой и своими мыслями,особенно после 15 км,когда энтузиазма и сил почти не остается!Осилить дистанцию помогла подготовка и атмосфера,а также знание того,что мы намного больше,чем сами себе кажемся)🏃♀️На протяжении всей дистанции чувствуется мощный энергетический заряд и спортивный дух!А осознание того,что параллельно бегут именные и титулованные спортсмены со всей России, очень сильно вдохновляет и дает дополнительный резерв сил добежать до финиша!это круто))первый,но далеко не последний забег💪🏃♀️😙#марафонярчетомск#бег#красота#спорт#ялюблюжизнь#полумарафон#спорт#ятольколучше#вдохновение#всевозможно
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Алина Прокопьева!!! @alinaprokopeva_ призер полумарафона «ЯРЧЕ» 2018 @tomskmarathon !!!! Алиночка !!! Ты как Солнце!!!))) Всегда светишься, всегда горишь!!! Но при этом, Алина настоящий боец, настоящий воин, который выходит на трассу для борьбы, для борьбы до последней капли !!! В 2019 году Алина вновь выйдет на трассу Томского марафона «ЯРЧЕ» @tomskmarathon на дистанцию 21,1 км !!! Ждем эту завораживающую феерию спорта !!!! 9 июня 2019 года!!! @tomskmarathon #tomskmarathon #казанскиймарафон2019 #полумарафон
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Это было круто, 21 км позади, большое спасибо всем волонтерам, вы отлично поддерживали и большие молодцы, отдельное спасибо организаторам, все было очень круто! Ну и конечно стоит скушать мороженное фирмы #eskimostomsk я не могу сосчитать, но это было очень много пятюнь от их фирмы. Так же спасибо всем участникам за супер настроение, в следующем году буду бежать 42 км чтобы получить ещё больше эмоций #tomskmarathon #eskimostomsk #run #runtomsk #бег #марафонтомск
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Ура, я добежала! Даже медальку дали 🏅 Мой первый в жизни марафон🙃 Да, всего 5км, но очень важные для меня. Ещё пару месяцев назад я не подозревала, что и 2км пробегу. И, уж тем более, что буду участвовать в международном марафоне. Но загорелась #марафонярче, начала бегать и теперь не хочу бросать - очень мне понравилось 😊 . Во время пробежек я всегда думаю о каких-то своих делах, работе и т. д. Думала сегодня тоже что-нибудь порешаю в своих мыслях. Но нет! Сегодня я бежала и все 5 км думала о том, как я люблю наш город и этих невероятных людей! Активные, добрые, открытые. Люди, готовые поддержать совершенно незнакомых им людей. Люди, которым ценно пробежать в 9 утра в воскресенье со всеми вместе. В такие моменты очень горжусь, что живу именно здесь!🏡 . Огромное спасибо @tomskmarathon и в частности @alexandergordievskikh за безупречную организацию такого масштабного мероприятия! Вы крутые! 🙌 P. S. :Теперь хочу 10км бежать, согласна даже на марафон на школьном стадионе 😉 #tomskmarathon #gorun #марафонярче2019
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