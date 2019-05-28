Идем дорогой трудной мы в город Изумрудный

Дарья Беляева — девушка на инвалидной коляске — записала видео и рассказала о «доступности среды» в нашем городе.





— Сейчас я держу путь в свой любимый торговый центр «Изумрудный город». Многие видели меня и задавались вопросом: почему я на своей достаточно мощной электроколяске проезжаю по дороге, а не по тротуару. Так вот, сегодня отвечу на этот вопрос. Я не езжу по тротуару из-за того, что их пересекают дырявые решетки, в которые проваливаются колеса инвалидной коляски. Я хочу этим видео привлечь внимание дорожников, так как эти решетки давно нуждаются в замене и вообще не выполняют свою функцию: здесь выросла трава, скопился мусор, камни. У меня не самые маленькие колеса на коляске, но если я начну через решетку проезжать, я здесь же и останусь. Если маленький ребенок пробежит здесь, он тоже может ногой провалиться. Есть еще один вариант — объезжать решетки через бордюр по газону. Неудобно, но приходится это делать.