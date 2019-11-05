Супрематизм Малевича и живая глина. Как прошла «Ночь искусств 2019» в Томске

В томских музеях и библиотеках прошла «Ночь искусств». В программе Краеведческого музея были театральные действа, демонстрация фильмов об искусстве, лекции искусствоведов, фотозоны, концерты, мастер-классы по рисованию и лепке из глины.

Основная тема ночи в Краеведческом – метаморфозы квадрата Малевича. Посетителям музея предложили моделировать одежду из квадратов ткани и использовать супрематизм при изготовлении бутербродов из сыра. Кто был и что делал, смотрите в картинках от Рубина Гайнутдинова.