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Супрематизм Малевича и живая глина. Как прошла «Ночь искусств 2019» в Томске
4 часа назад
В томских музеях и библиотеках прошла «Ночь искусств». В программе Краеведческого музея были театральные действа, демонстрация фильмов об искусстве, лекции искусствоведов, фотозоны, концерты, мастер-классы по рисованию и лепке из глины.
Основная тема ночи в Краеведческом – метаморфозы квадрата Малевича. Посетителям музея предложили моделировать одежду из квадратов ткани и использовать супрематизм при изготовлении бутербродов из сыра. Кто был и что делал, смотрите в картинках от Рубина Гайнутдинова.
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