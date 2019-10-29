Мультимедиа
Грозовое небо над Томском: Insta-подборка
3 часа назад
Тьма опустилась на Томск. Небо над городом заволокло тучами, на улице бушует сильный ветер, скорость которого может достигать 27 м/с.
Мнения жителей по поводу такой погоды разделились. Кто-то мечтает о снеге, а кто-то находит красоту в такой серости за окном. Смотрим, чем именно делятся томичи в Инстаграме.
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