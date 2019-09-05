Готовы ли вы отказаться от пластика? Опрос томичей

Современная бижутерия из отходов стекла и пластика, модные сумки из старой одежды. Как отличить картон и бумагу, что подходят и не подходят для дальнейшей переработки. В Томске стартует новое движение Van_and_Gog. В рамках которого уже на этой неделе два томских кафе откажутся от пластика и приступят к раздельному сбору мусора. У нас в гостях сегодня, 5 сентября, в 19 часов в Инстаграм ТВ2 будет автор движения Van_and_Gog, предприниматель, фермер, бывший управляющий агрохолдинга «Томское молоко» Вадим Холин.

— В России люди пока не готовы отказаться от пластика. И в наших условиях совсем без него достаточно сложно, я думаю, будет обходиться. Вот я несу все в пластиковом пакете, мне без пакетика сложно. А бумажный мне не предлагают. Вот если бы производители производили и предлагали, то это было бы возможно. То есть это проблема не людей, а организации общества.





— Я живу в отдаленных районах, у нас пока идет только общий сбор мусора. А когда выезжаю в цивилизацию, то я, естественно, стекло отдельно, пластик отдельно складываю. Я издалека, с БАМа. И до нас раздельный сбор мусора еще не дошел.





— Сортируем мусор. Пластик отдельно, мелкий мусор, бумажки всякие — отдельно. Выбросить есть куда. Есть контейнеры специально оборудованные под пластик. Но в принципе от пластика пока мы не готовы отказаться. Можно, конечно, заменить его Тетра паком. Но привычка, наверное.





— Раздельно собираем, все нормально. Но чтобы вообще отказаться от пластика, промышленность должна выпускать что-то другое взамен. — Вот я заменяют пластиковый пакет на холщовую сумку или бумажную. — И я бы с удовольствием это сделал. Пластик – это плохо, это вредно.





— У нас нет контейнеров поблизости, чтобы раздельно выбрасывать мусор. И смысл его тогда разделять, если все равно это пойдет в один контейнер. И будут ли его там уже сортировать — непонятно. Поэтому пока все в один мусорный пакет выкидывается. А от пластика, да готовы отказаться. Мы им сильно и не пользуемся. Пакеты в основном бумажные берем. Они быстро разлагаются и легко выкинуть. И пластиковой посудой мы не пользуемся.





— Я не сортирую. Все кладу в один пакет. Мне так удобно. А то туда-сюда перекладывать. <...> У нас у дома вообще нет контейнера. Мы ходили в администрацию, жаловались, просили, чтобы они поставили. Но говорят негде. Один говорит — возле моего забора не ставьте, в другом месте фрукты привозят, разгружают. А под мостом нельзя. Мы частный сектор — у нас вообще нет контейнеров. Бумагу я в печке сжигаю, а большой мусор сюда в город вывожу. Вы бы какие-нибудь меры приняли, чтоб нам в поселке Восточном поставили контейнер. — А вы в курсе, что если в радиусе 100 метров от вашего дома нет контейнера, вы не должны платить за вывоз мусора? Вы поди еще и платите за это? — Я платила, платила, а потом бросила. Теперь с меня этот долг трясут.





— От пластика не готов отказаться, потому что без пластика сейчас никак. А насчет раздельного сбора — у меня частный дом, что-то сжигаю, а все остальное в мусор. <...> Посмотрите на нашу мусорную реформу, где в каждой деревне свинарник устроили! — А кто устроил-то? Дядя Путин, спасибо! Указ Путина — понаставили, но ничего не оборудовали. Ничего не готово, нашим же чиновникам только команду дай.





— Не готова отказаться от пластика, так как это очень удобно. Но этот вопрос озадачивает, пластик же долго гниет. Но пока альтернативы нет, удобнее пластик. И раздельным сбором мусора мы не занимаемся. У нас рядом с домом нет контейнера, куда можно раздельно мусор выбрасывать, было бы возможно, мы бы разделяли.





— Мы разделяем мусор: отдельно стекло, пластик. – Давно вы уже отдельно разделяете мусор? – Ну, недели две. – А от пластика готовы отказаться? – Ну, вообще удобно. Хотя, говорят, пластик – это вредно.





— Я не разделяю мусор, времени на это нет. С двумя детьми, которые везде и всюду, нужно время. Некогда разделять. — А от пластика вы готовы отказаться? — Да я к нему не привязан. — То есть вы готовы взять вместо пакета холщовую сумочку с собой? — Ну да, только ее найти сначала надо.