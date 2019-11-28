Готовы перейти на отечественные аналоги Google и Википедии? Опрос ТВ2

С 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете» . Пока изменений в веб-пространстве не заметно, они могут случиться в течение года. Мы решили спросить томичей, готовы ли они перейти на отечественные аналоги Google и Википедии в случае блокировки.

— В случае блокировки Google или Википедии готовы на российские аналоги перейти?





— Не думаю.





— То есть планируете обходить блокировки?





— Ну да. Как минимум VPN. Думаю о том, что это обойдет стороной нас все.





— Ну а почему нет? У нас библиотека рядом, можно оттуда черпать информацию. Не обязательно все из интернета брать. Там много мусора, но есть и много полезных вещей.





— Наверное, нет, уже привычка выработалась. Как-то будем смиряться, если это произойдет. Если и заблокируют, то что поделать.





— Если честно, я пока не представляю, потому что Гуглом пользуюсь постоянно. Пока не могу такого представить.





— Нет, тогда я, наверное, буду использовать Тор или еще что-то, потому что не доверяю.