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28 ноября,
2019
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Готовы перейти на отечественные аналоги Google и Википедии? Опрос ТВ2

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

С 1 ноября вступил в силу закон о «суверенном Рунете». Пока изменений в веб-пространстве не заметно, они могут случиться в течение года. Мы решили спросить томичей, готовы ли они перейти на отечественные аналоги Google и Википедии в случае блокировки. 

— В случае блокировки Google или Википедии готовы на российские аналоги перейти?


— Не думаю.


— То есть планируете обходить блокировки?


— Ну да. Как минимум VPN. Думаю о том, что это обойдет стороной нас все.


— Ну а почему нет? У нас библиотека рядом, можно оттуда черпать информацию. Не обязательно все из интернета брать. Там много мусора, но есть и много полезных вещей.


— Наверное, нет, уже привычка выработалась. Как-то будем смиряться, если это произойдет. Если и заблокируют, то что поделать.


— Если честно, я пока не представляю, потому что Гуглом пользуюсь постоянно. Пока не могу такого представить.


— Нет, тогда я, наверное, буду использовать Тор или еще что-то, потому что не доверяю.

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