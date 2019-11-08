Предновогодний флешмоб, который объявила редакция Агентства новостей ТВ2, набирает обороты.
Томичи с радостью присылают фотографии со своих новогодних утренников, которые проходили в прошлом веке. Бравые гусары, милые зайчики, красивые куколки и суровые снежные королевы уже на нашей новогодней стене.
Сашенька Сакалов
Машенька Якимова
Катенька Савельева
Танечка Марченко
Ирочка Прояева
Ирочка Прояева
Андрюша Кованин
Нателлочка Шубенкина
Нателлочка Шубенкина
Женечка Кованина
Нателлочка Шубенкина
Наташенька Майорова
Нателлочка Шубенкина
Настенька Зайкова
Настенька Курлович
Андрюша Проводников
Сашенька Дедкова
Олечка Осинская
Танечка из 2"Б" класса
Танечка - "снежинка", Андрюшка - "Чебурашка"
А какой любимый костюм был у вас?
Если вы водили хороводы, распевая «В лесу родилась елочка», доставайте семейные альбомы. Присылайте свои фотографии в сообщения группы ТВ2 в соцсетях. Подписи: «Танечка Петрова» или «Алеша из 3Б» приветствуются :-)
Фотографии принимаются до 17 ноября. 18 ноября редакция Агентства новостей подведет итоги. Три самых веселых и атмосферных фото получат подарки с символикой ТВ2.
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