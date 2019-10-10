Экспедиция к староверам в Чановку

Экспедиция ТВ2 вернулась из Парабельского района. Где снимался документальный фильм в рамках проекта «Уходящая натура». За пять дней съемочная группа побывала у староверов в Чановке и дальше проехала по населенным пунктам, что еще существуют вдоль реки Парабель: Тарск, Старица, Усть-Чузик.





Удивительная история и вопрос, на который мы так и не нашли ответа: почему все деревни находятся на одном берегу Парабели, а дорога к ним — на другом? Так что нам приходилось в том числе переправляться на надувной лодке и самим вручную «тянуть паром».





Сегодня мы публикуем фотографии из староверческой Чановки. Где осталось всего четыре человека, живущих постоянно, и двое приезжающих в отчий дом на побывку. Туда сложно добраться, дорогу хорошо бы подсыпать, но денег на это нет.





Чановка — староверческая деревня. Где в домах нет телевизоров, холодильников. Где молятся ежедневно в строгом соответствии со старообрядческими канонами. В том числе «отбивая поклоны» с пяти до семи утра. Где года считают от рождения Адама. И где женская половина нашей съемочной группы ходила в юбках и платках, как положено женщинам в староверческой деревне.





Зато мы показали староверам «бесовску машину» — помогли квадрокоптером загнать коз в загон.





Фильм и весь проект будет готов в ближайшее время. Мы благодарим и отметим в титрах всех, кто помог этой экспедиции состояться. А нам помогали, в том числе, потомки староверов, живших когда-то в Чановке.





И еще мы начали подготовку к другой экспедиции — в Приполярный Урал, в Ушму, где живет малочисленный народ манси. Эта крохотная деревня в этом году попала в сводки федеральных новостей по печальному поводу: пятеро ее жителей, в том числе трое детей, утонули, пытаясь попасть домой. Помочь экспедиции можно, перейдя по ссылке. Проект существует только на спонсорские, народные деньги.





Автор фото: Юлия Корнева