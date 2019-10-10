Добрые новости
10 октября,
2019
46
фото
Мультимедиа

Экспедиция к староверам в Чановку

Юлия Корнева
Юлия Корнева
1 час назад

Экспедиция ТВ2 вернулась из Парабельского района. Где снимался документальный фильм в рамках проекта «Уходящая натура». За пять дней съемочная группа побывала у староверов в Чановке и дальше проехала по населенным пунктам, что еще существуют вдоль реки Парабель: Тарск, Старица, Усть-Чузик.


Удивительная история и вопрос, на который мы так и не нашли ответа: почему все деревни находятся на одном берегу Парабели, а дорога к ним — на другом? Так что нам приходилось в том числе переправляться на надувной лодке и самим вручную «тянуть паром».


Сегодня мы публикуем фотографии из староверческой Чановки. Где осталось всего четыре человека, живущих постоянно, и двое приезжающих в отчий дом на побывку. Туда сложно добраться, дорогу хорошо бы подсыпать, но денег на это нет.


Чановка — староверческая деревня. Где в домах нет телевизоров, холодильников. Где молятся ежедневно в строгом соответствии со старообрядческими канонами. В том числе «отбивая поклоны» с пяти до семи утра. Где года считают от рождения Адама. И где женская половина нашей съемочной группы ходила в юбках и платках, как положено женщинам в староверческой деревне.


Зато мы показали староверам «бесовску машину» — помогли квадрокоптером загнать коз в загон.


Фильм и весь проект будет готов в ближайшее время. Мы благодарим и отметим в титрах всех, кто помог этой экспедиции состояться. А нам помогали, в том числе, потомки староверов, живших когда-то в Чановке.


И еще мы начали подготовку к другой экспедиции — в Приполярный Урал, в Ушму, где живет малочисленный народ манси. Эта крохотная деревня в этом году попала в сводки федеральных новостей по печальному поводу: пятеро ее жителей, в том числе трое детей, утонули, пытаясь попасть домой. Помочь экспедиции можно, перейдя по ссылке. Проект существует только на спонсорские, народные деньги.


Автор фото: Юлия Корнева

Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Чтобы добраться до Чановки, нужно не только доехать семь километров до берега по очень плохой дороге, но и переправиться на лодке
Чтобы добраться до Чановки, нужно не только доехать семь километров до берега по очень плохой дороге, но и переправиться на лодке
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Александр Сакалов помогает по хозяйству: отгораживает дойных коз от недойных
Александр Сакалов помогает по хозяйству: отгораживает дойных коз от недойных
В старой избе, где не молятся всей деревней уже с 2008 года, до сих пор сохранилось убранство
В старой избе, где не молятся всей деревней уже с 2008 года, до сих пор сохранилось убранство
Старая икона почти истлела. На вопрос, почему ее не забрали из молельни, ответили: "не нами положено, не нами и взято"
Старая икона почти истлела. На вопрос, почему ее не забрали из молельни, ответили: "не нами положено, не нами и взято"
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Высчитываем год от рождества Адама
Высчитываем год от рождества Адама
На староверческом кладбище
На староверческом кладбище
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Показываем староверам "бесовску машину": загоняем ею коз в загон
Показываем староверам "бесовску машину": загоняем ею коз в загон
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Экспедиция к староверам в Чановку
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.