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Джаз под открытым небом: как прошла шотландская вечеринка
2 часа назад
Ежегодный джазовый open-air прошел в музейном саду Томского областного краеведческого музея в пятницу.
В этом году мероприятие называлось «Тартан Джаз» (тартан – клетчатая материя, из которой шьют килты). Организаторы сделали акцент на музыку британских островов.
Участники джазовой вечеринки пришли в одежде в клетку. Мужчины – с килтами, а женщины в клетчатых юбках.
Выступали музыканты из Екатеринбурга: Игорь Паращук (саксофон, волынка) и Александр Титов (рояль). А также Асхат Сайфуллин (контрабас), Евгения Суворова (барабаны) и Андрей Иноземцев (вокал).
Как томичи слушали джаз под открытым небом, смотрите в фотоподборке ТВ2.
Фотограф: Рубин Гайнутдинов
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