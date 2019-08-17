Джаз под открытым небом: как прошла шотландская вечеринка

Ежегодный джазовый open-air прошел в музейном саду Томского областного краеведческого музея в пятницу.

В этом году мероприятие называлось «Тартан Джаз» (тартан – клетчатая материя, из которой шьют килты). Организаторы сделали акцент на музыку британских островов.





Участники джазовой вечеринки пришли в одежде в клетку. Мужчины – с килтами, а женщины в клетчатых юбках.

Выступали музыканты из Екатеринбурга: Игорь Паращук (саксофон, волынка) и Александр Титов (рояль). А также Асхат Сайфуллин (контрабас), Евгения Суворова (барабаны) и Андрей Иноземцев (вокал).





Как томичи слушали джаз под открытым небом, смотрите в фотоподборке ТВ2.





Фотограф: Рубин Гайнутдинов