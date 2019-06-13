Добрые новости
13 июня,
2019
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Доверяете ли вы сотрудникам полиции? Опрос

Роман Чертовских
Роман Чертовских
2 часа назад

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями. Адвокаты утверждали, что при задержании полицейские допустили нарушения, а на пакетиках с наркотиками не было отпечатков журналиста. К тому же пресс-служба МВД в сообщении о задержании Голунова разместила фотографии нарколаборатории, сделанные не в его квартире.


11 июня Ивана Голунова отпустили «по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз». Сейчас Следственный комитет проверяет сотрудников, участвовавших в задержании, а глава МВД Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина освободить от должности главу управления по контролю за оборотом наркотиков.


Мы спросили томичей, доверяют ли они полицейским и приходилось ли им сталкиваться с произволом правоохранителей. 

— Доверяете ли лично вы сотрудникам полиции?


— Нет. Потому что они необъективны. У меня есть знакомая, которая в этих органах. Они всегда делают так, как удобно им.


— Иногда поступают не очень корректно. Было с моим сыном. У него был штраф, и судебный пристав не должна была его задерживать, как на суде выяснилось. А она его задержала, и он отсидел три месяца.


— Нет, конечно. Раньше, когда она была милицией, в законе о милиции в первую очередь было сказано «защита прав и жизни человека». Сейчас это полицейские. А в законе о полиции в первую очередь сказано, что полиция должна несмотря ни на что защищать права и интересы государства.


— Я с ними никак не связана и, наверное, не хотела бы быть связана.


— А почему не хотели бы?


— А зачем? Я не нарушаю, и они мне не мешают.


— Нет. Мне кажется, у них очень много прав и они могут их использовать в своих целях.


— Я встречал порядочных людей в этих органах. Дай бог, чтобы все были такие.


— Люди работают и хорошие, и плохие. Просто на кого попадешь.

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