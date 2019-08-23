Доколе? Томичи размышляют, когда все это закончится

Мы решили задать томичам два вопроса: что им надоело и когда все это закончится? Нам рассказали о наболевшем.

Что вас не устраивает и когда все это закончится?

Много что достало. Достали некачественные дороги, не хватает специалистов в бюджетных учреждениях. Достало, что простой семье невозможно приобрести квартиру на свои кровно заработанные деньги, потому что их тоже невозможно заработать.

Бесконечно дороги делают. У нас на улице Елизаровых в районе «Ленты» каждый год что-то там копают, копают, копают...

Дорога до Каргаска плохая. Ее никак не сделают, асфальта нет. А я живу еще дальше на севере. Выехать тяжело, заехать тоже.

Достала моя пенсия. И у всех она маленькая. Нужно, чтоб немножко хоть пожить на что было. На еду только хватает. За квартиру семь тысяч рублей надо платить, а пенсия 10-11 тысяч.

Дайте подумать. Тучки раздражают.

Такова жизнь. Всегда так было. Но и не хотелось бы, чтоб так было.

Достало, что воды горячей нет. 24 июля отключили, 14 августа должны были дать. Потом повесили объявление, что вода будет только 27 августа. Детям всем в школу, а еще не известно, 27-го будет вода или нет.

У нас экономика развивается, предприятия строятся, а работы как не было, так и нет у людей. Зато везде вот эти вот клининговые компании... Безбожный бардак!