Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
В краеведческом музее открылась новая выставка винтажных украшений и моды начала ХХ века. В экспозиции более 400 предметов из частной коллекции, относящихся к периоду 1900-1970-х годов. «Костюмная бижутерия», «bijoix de Fantaisie», которая была частью массового производства, и эксклюзивные украшения – «bijoix de Couture», которые создавались в единичных экземплярах по заказам известных домов мод и таких кутюрье, как Коко Шанель, Кристиан Диор, Жан Пату, Луи Ферро.
Фоторепортаж Рубина Гайнутдинова с открытия выставки смотрите в подборке ТВ2.
Среди экспонатов изделия с богемским, пекинским, венецианским стеклом, воплощающие в себе античные традиции имитации драгоценных и полудрагоценных камней. Отдельный интерес представляют редкие украшения Северной Богемии с художественным стеклом направления «модерн» и викторианское стекло, в которое при изготовлении добавляли золото. По задумке мастеров, это стекло должно было по своей красоте превзойти бриллиант.
По словам сотрудников музея, выставка будет работать до 20 января.
ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?