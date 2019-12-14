Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений

Мультимедиа

В краеведческом музее открылась новая выставка винтажных украшений и моды начала ХХ века. В экспозиции более 400 предметов из частной коллекции, относящихся к периоду 1900-1970-х годов. «Костюмная бижутерия», «bijoix de Fantaisie», которая была частью массового производства, и эксклюзивные украшения – «bijoix de Couture», которые создавались в единичных экземплярах по заказам известных домов мод и таких кутюрье, как Коко Шанель, Кристиан Диор, Жан Пату, Луи Ферро.

Фоторепортаж Рубина Гайнутдинова с открытия выставки смотрите в подборке ТВ2.

Фото: Рубин Гайнутдинов

Среди экспонатов изделия с богемским, пекинским, венецианским стеклом, воплощающие в себе античные традиции имитации драгоценных и полудрагоценных камней. Отдельный интерес представляют редкие украшения Северной Богемии с художественным стеклом направления «модерн» и викторианское стекло, в которое при изготовлении добавляли золото. По задумке мастеров, это стекло должно было по своей красоте превзойти бриллиант.

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов

Фото: Рубин Гайнутдинов