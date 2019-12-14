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14 декабря,
2019
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Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В краеведческом музее открылась новая выставка винтажных украшений и моды начала ХХ века. В экспозиции более 400 предметов из частной коллекции, относящихся к периоду 1900-1970-х годов. «Костюмная бижутерия», «bijoix de Fantaisie», которая была частью массового производства, и эксклюзивные украшения – «bijoix de Couture», которые создавались в единичных экземплярах по заказам известных домов мод и таких кутюрье, как Коко Шанель, Кристиан Диор, Жан Пату, Луи Ферро.


Фоторепортаж Рубина Гайнутдинова с открытия выставки смотрите в подборке ТВ2. 

Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов

Среди экспонатов изделия с богемским, пекинским, венецианским стеклом, воплощающие в себе античные традиции имитации драгоценных и полудрагоценных камней. Отдельный интерес представляют редкие украшения Северной Богемии с художественным стеклом направления «модерн» и викторианское стекло, в которое при изготовлении добавляли золото. По задумке мастеров, это стекло должно было по своей красоте превзойти бриллиант.

Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов
Диор, Баленсиага, Шанель: в Томске открылась выставка винтажных украшений
Фото: Рубин Гайнутдинов

По словам сотрудников музея, выставка будет работать до 20 января. 


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