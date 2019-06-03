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03 июня,
2019
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День молочка-2019

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В эти выходные стаканы в его честь поднимают по всему миру. День молока по инициативе ООН отмечается с 2001 года. В Россию традиция пришла немного позже, но прижилась практически сразу. Томск свой День молочка отметил в этом году строительством... молочного городка. Город профессий Милкбург вырос на площади Ново-Соборной, и каждый желающий мог попробовать на себе одну из восьми «молочных» профессий.

День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019

Всем «милкбуржанам» раздают листочки-«бегунки», на них отмечены пункты ускоренной профподготовки по специальностям: технолог молочного производства, инженер, лаборант, дегустатор, мерчендайзер, дизайнер, эколог, блогер. Каждому, кто отметится при прохождении всех станций, подарок.

День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019

«Молоко, которое мы пьем — это не просто «сено + корова»; масло, кефир, ряженка и другие молочные продукты, которые мы видим на полках магазина — это результат работы большого труда многих людей – коллективов фермерских хозяйств и завода-переработчика, — говорит директор «Деревенского молочка» Артем Багреев. — Томск — один из тех регионов в стране, где доступно честное молоко и молочные продукты. Потому что в Томске есть очень хорошие фермерские хозяйства и очень хороший производитель-переработчик «Деревенское молочко» — где 400 человек каждый день, без праздников и выходных, делают этот продукт честно, как для себя. Молоко для переработки берем только у проверенных поставщиков. Во-первых, из собственного хозяйства — единственного за Уралом, роботизированного по последнему слову техники. Во-вторых, у партнеров, которых подвергаем строжайшему аудиту — постоянно выезжаем к ним смотреть, как они содержат своих коров, чем кормят, как лечат. Без такого контроля невозможно получить хороший продукт».

Артем Багреев, директор "Деревенского молочка"
Артем Багреев, директор "Деревенского молочка"

Белые плошки, белый кефир, коричневый йод. «Лаборантам»-практикантам объясняют, что если йод, добавленный в кефир, посинеет, значит, в кефире есть крахмал. Но кефир остается белым, йод коричневым. Чтобы показать любопытствующим красоту реакции, крахмал в испытуемый образец добавляют принудительно. Дети в восторге. Так же, как и на «станции», где можно попробовать себя в роли технолога — из отдельных ингредиентов в виде классического йогурта, джемов и злаковых наполнителей надо создать для себя йогурт с новым вкусом. 

День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019

«В идеальном йогурте должен быть джем и сухой завтрак, — говорят школьница Таня с мамой Натальей. — Чтобы было и вкусно, и питательно. Мы без молочной продукции ни дня прожить не можем, особенно с появлением второго ребенка. В нашей семье молоко не переводится никогда!».

Между тем, цифры статистики говорят, что потребление молока в России снижается. Из рекомендуемых Минздравом 325 кг молочной продукции в год россияне в среднем съедают меньше 200 кг. В Томске эта цифра чуть выше — около 220 кг. А ведь молоко — это не только кальций, который нужен для роста и укрепления костей, но и калий, магний, все витамины группы B и множество других полезных микроэлементов.

День молочка-2019

«Если человек здоров, имеет нормальный метаболизм и хорошо переносит лактозу, он должен иметь в рационе все молочные продукты, — говорит Артем Багреев. — Возможно, человеку с избыточным весом имеет смысл ограничивать употребление более жирных масла и сметаны, ну, а вся остальная линейка молочных продуктов вполне диетическая. Например, мы выпускаем сыр рикотта — более диетический и полезный продукт сложно себе представить. А главное, что вся кисломолочная продукция «Деревенского молочка» — «живая». Она не стерилизуется, скисание в ней не останавливается ингибиторами и стабилизаторами. В ней сохранены все полезные бактерии и микроэлементы, необходимые для здоровья!».

День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019

За два часа существования Милкбурга горожане — особенно маленькие — сумели освоить искусство прокладывания молокопровода (не 54 км, конечно, как на «Деревенском молочке», но тоже не маленький); секреты мерчендайзинга (самый важный товар должен на уровне глаз находиться, так что молоко для родителей надо ставить повыше, йогурты для детей пониже); и радость дегустации (вкусы питьевых йогуртов с закрытыми глазами не перепутаешь).

День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019

Ну, а в финале праздника «Деревенское молочко» при помощи лототрона выбрало среди томских любителей молока счастливчика, чья мечта должна осуществиться. 50 тысяч рублей выиграла томичка Анна Зверева, которая в течение последнего месяца не только пила много молока, но и приняла участие в акции «Деньги на мечту».

День молочка-2019

Я не ожидала, так много участников! — говорит Анна Зверева. — Очень рада, что победила, я не работаю, гардероб обновить надо, ребеночка скоро ждем. У нас семья большая, много молока пьем — и блинчики делаем, и выпечку. Так что спасибо «Деревенскому молочку»!

День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019
День молочка-2019
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