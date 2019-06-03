День молочка-2019

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В эти выходные стаканы в его честь поднимают по всему миру. День молока по инициативе ООН отмечается с 2001 года. В Россию традиция пришла немного позже, но прижилась практически сразу. Томск свой День молочка отметил в этом году строительством... молочного городка. Город профессий Милкбург вырос на площади Ново-Соборной, и каждый желающий мог попробовать на себе одну из восьми «молочных» профессий.

Всем «милкбуржанам» раздают листочки-«бегунки», на них отмечены пункты ускоренной профподготовки по специальностям: технолог молочного производства, инженер, лаборант, дегустатор, мерчендайзер, дизайнер, эколог, блогер. Каждому, кто отметится при прохождении всех станций, подарок.

«Молоко, которое мы пьем — это не просто «сено + корова»; масло, кефир, ряженка и другие молочные продукты, которые мы видим на полках магазина — это результат работы большого труда многих людей – коллективов фермерских хозяйств и завода-переработчика, — говорит директор «Деревенского молочка» Артем Багреев. — Томск — один из тех регионов в стране, где доступно честное молоко и молочные продукты. Потому что в Томске есть очень хорошие фермерские хозяйства и очень хороший производитель-переработчик «Деревенское молочко» — где 400 человек каждый день, без праздников и выходных, делают этот продукт честно, как для себя. Молоко для переработки берем только у проверенных поставщиков. Во-первых, из собственного хозяйства — единственного за Уралом, роботизированного по последнему слову техники. Во-вторых, у партнеров, которых подвергаем строжайшему аудиту — постоянно выезжаем к ним смотреть, как они содержат своих коров, чем кормят, как лечат. Без такого контроля невозможно получить хороший продукт».

Белые плошки, белый кефир, коричневый йод. «Лаборантам»-практикантам объясняют, что если йод, добавленный в кефир, посинеет, значит, в кефире есть крахмал. Но кефир остается белым, йод коричневым. Чтобы показать любопытствующим красоту реакции, крахмал в испытуемый образец добавляют принудительно. Дети в восторге. Так же, как и на «станции», где можно попробовать себя в роли технолога — из отдельных ингредиентов в виде классического йогурта, джемов и злаковых наполнителей надо создать для себя йогурт с новым вкусом.

«В идеальном йогурте должен быть джем и сухой завтрак, — говорят школьница Таня с мамой Натальей. — Чтобы было и вкусно, и питательно. Мы без молочной продукции ни дня прожить не можем, особенно с появлением второго ребенка. В нашей семье молоко не переводится никогда!».

Между тем, цифры статистики говорят, что потребление молока в России снижается. Из рекомендуемых Минздравом 325 кг молочной продукции в год россияне в среднем съедают меньше 200 кг. В Томске эта цифра чуть выше — около 220 кг. А ведь молоко — это не только кальций, который нужен для роста и укрепления костей, но и калий, магний, все витамины группы B и множество других полезных микроэлементов.

«Если человек здоров, имеет нормальный метаболизм и хорошо переносит лактозу, он должен иметь в рационе все молочные продукты, — говорит Артем Багреев. — Возможно, человеку с избыточным весом имеет смысл ограничивать употребление более жирных масла и сметаны, ну, а вся остальная линейка молочных продуктов вполне диетическая. Например, мы выпускаем сыр рикотта — более диетический и полезный продукт сложно себе представить. А главное, что вся кисломолочная продукция «Деревенского молочка» — «живая». Она не стерилизуется, скисание в ней не останавливается ингибиторами и стабилизаторами. В ней сохранены все полезные бактерии и микроэлементы, необходимые для здоровья!».

За два часа существования Милкбурга горожане — особенно маленькие — сумели освоить искусство прокладывания молокопровода (не 54 км, конечно, как на «Деревенском молочке», но тоже не маленький); секреты мерчендайзинга (самый важный товар должен на уровне глаз находиться, так что молоко для родителей надо ставить повыше, йогурты для детей пониже); и радость дегустации (вкусы питьевых йогуртов с закрытыми глазами не перепутаешь).

Ну, а в финале праздника «Деревенское молочко» при помощи лототрона выбрало среди томских любителей молока счастливчика, чья мечта должна осуществиться. 50 тысяч рублей выиграла томичка Анна Зверева, которая в течение последнего месяца не только пила много молока, но и приняла участие в акции «Деньги на мечту».