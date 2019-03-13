Давайте запомним Байкал таким.... Фоторепортаж

На Байкале хотят построить завод для экспорта воды в страны Азии. Планируется, что в сутки завод будет поставлять 528 тысяч литров воды. На сайте Change.org создана петиция с требованием остановить строительство завода. Ее подписали больше 890 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в январе компания «Аквасиб» начала строительство завода по розливу воды в поселке Култук на юге Байкала. Первый этап производства планируют запустить уже в 2019 году. По словам генерального директора компании Цзюй Гофа, 80% продукции будет уходить на экспорт в Китай, Южную Корею и Монголию и лишь 20% на внутренний рынок. Планируется, что в 2021 году завод выйдет на полную мощность и будет производить 528 тыс. л воды в сутки, или 190 млн л в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд руб.





В начале марта губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил профильным ведомствам проверить законность строительства завода. Природоохранная прокуратура заявила, что проект затрагивает уникальное болото, где во время перелета останавливаются редкие птицы. В свою очередь, в компании «Аквасиб» заявили, что рекультивация территории предусмотрена проектом.





В защиту озера высказывался также председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он направил генпрокурору РФ Юрию Чайке депутатский запрос по поводу строительства завода, в котором он попросил проверить законность выделения участка и разрешения на строительство.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды проверить на предмет соответствия экологическим стандартам проект по строительству на озере Байкал завода по розливу воды.





«Эта тема сейчас стала очень острой,— сообщил премьер во вторник.— Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются. Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший, но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам».