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Цвет настроения — осень
3 часа назад
Бабье лето вернулось в Томск. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 20 градусов, а осадков не ожидается.
Томичи, пользуясь случаем, гуляют, катаются на велосипедах, готовят шашлыки... Редакция ТВ2 заглянула в Инстаграм, чтобы посмотреть, какими кадрами делятся жители нашего города.
Добавим, что по прогнозам синоптиков с 9 октября в Томск придет похолодание.
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