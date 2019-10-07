Цвет настроения — осень

Бабье лето вернулось в Томск. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 20 градусов, а осадков не ожидается.





Томичи, пользуясь случаем, гуляют, катаются на велосипедах, готовят шашлыки... Редакция ТВ2 заглянула в Инстаграм, чтобы посмотреть, какими кадрами делятся жители нашего города.



Добавим, что по прогнозам синоптиков с 9 октября в Томск придет похолодание.