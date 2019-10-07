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07 октября,
2019
Мультимедиа

Цвет настроения — осень

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Бабье лето вернулось в Томск. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 20 градусов, а осадков не ожидается.


Томичи, пользуясь случаем, гуляют, катаются на велосипедах, готовят шашлыки... Редакция ТВ2 заглянула в Инстаграм, чтобы посмотреть, какими кадрами делятся жители нашего города.

Добавим, что по прогнозам синоптиков с 9 октября в Томск придет похолодание. 

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