Нравится ли новая набережная томичам и правильно ли был потрачен на нее миллиард государственных денег (более 50 % акций «Газпрома» принадлежит государству), смотрите видеоопрос ТВ2.

Первая очередь благоустройства набережной Ушайки официально завершилась 6 сентября 2019 года. Стройка века в центре города длилась 5 лет, и на благоустройство небольшого участка реки был потрачен почти один миллиард рублей. Теперь берега городской речушки укрепляют 450 свай и почти 8 тысяч кубических метров бетона. В отделке использовано 15 тысяч квадратных метров гранита. Деньги на стройку выделила компания «Газпром», которая ранее позиционировала себя как «национальное достояние» России.

– Нравится ли вам новая набережная Ушайки?





— Немножко похоже на замковые сооружения, но могли бы за 5 лет сделать лучше и больше.

— Нет, не нравится. Скучно и дорого.

— Очень красиво. Не зря пришли с ребенком после школы. Слава Богу, в нашем городе появляются хорошие уголки, где можно провести какое-то время.

— Классно! Я помню, мы с мамой ходили давно, тут еще заборы стояли, и я спрашивал, когда же это все закончится. Она мне говорила, не знаю, сынок, может быть, лет через десять. В итоге, когда открыли, я удивился. Приятно тут находиться и гулять.

— Нет, не нравится. Ожидания были больше. По плитке видно, что она лежала на солнце и то ли выгорела, то ли некачественная. Я бы своих друзей сюда не привел, мне было бы стыдно. Я считаю, что это безобразие. Столько ждали-ждали, и такой позор.

— Очень нравится. Рыба клюет хорошо. Очень красиво сделали, спасибо тому, кто это сделал для народа.

— Ощущения смешанные. С одной стороны, обилие гранита и покрашенный каменный мост диссонируют друг с другом. А с другой стороны, перепад высот мне понравился. Несколько площадок разного уровня, и видно город.

— Немного смахивает на крепость, в которой делаются нехорошие дела.





– Правильно ли, что на набережную Ушайки потратили миллиард государственных денег?





— О, миллиард? Я не знала.

— Лучше бы на людей потратили. Сколько можно было бы домов построить.

— Вы были на Гагарина в стоматологии? Лучше бы туда деньги вложили. Туда страшно заходить, кажется, что потолок рухнет. Какой ужас, что потратили на набережную миллиард рублей.

— Мне хоть пять миллиардов, хоть 10 миллионов, главное, чтобы было красиво.