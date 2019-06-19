Что бы вы спросили у Владимира Путина? Опрос

20 июня в прямом эфире нескольких телеканалов и радиостанций выйдет программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». На программе россияне смогут задать вопрос главе государства. Мы вышли на улицы Томска и спросили у горожан, есть ли у них вопросы к президенту.

— Да ничего бы не хотел спросить. Показуха это все. То, что они обещают, они ничего не выполняют. Я ни разу не помню, чтобы они что-то пообещали и сделали.





— Доколе будет вырубаться тайга по рублю за гектар? Посмотрите, во что превратилась сибирская тайга, зверю некуда идти.





— Хотел бы, чтобы коррупции не было. Была бы людям зарплата. Путин-то здесь не виноват, верхушка плохая. Но один-то он не сможет. Народ за него.





— Почему пивная банка на свалке 50 лет не гниет, а машина отечественная на третий год уже гниет? С такими технологиями неужели нельзя металл сделать? Ну сделайте из пивных банок кузов, и будем ездить 25 лет, не заглядывая.





— Будет ли снижена ставка по ипотеке, как он обещал к новому году?





— Мы старые, нам платят пенсию маленько. Сидим сытые, и ладно. Больше претензий никаких нет.





— Молодежь может задавать такие вопросы, на которые государство ничего толком и не может сделать и ответить. Я слышала историю, как бабушка какая-то позвонила, пожаловалась и ей там все сделали. Но это очень частный случай.





— Почему у нас очень большое повышение цен и маленькая зарплата? И также я бы хотела уточнить вопрос, почему у нас с каждым годом повышаются цены на коммунальные услуги? Это просто невыносимо.





— Почему педагоги дополнительного образования, я сам являюсь тренером в 42-й школе, живут так плохо в плане материальном? Средняя зарплата 36 тысяч рублей — это неправда.





— Вопросов нет, все устраивает. И здравоохранение, и образование.