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03 октября,
2019
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Что благоустроить в Томске. Опрос ТВ2

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске началась подготовка к благоустройству города 2020. Специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства проводят встречи с активными томичами и представителями общественных организаций. Они обсуждают дизайн-проекты благоустройства томских парков, скверов, рощ, которые получат новый облик в следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

ТВ2 решило выяснить у томичей, что, на их взгляд, должно быть благоустроено в первую очередь. Среди случайных прохожих оказался и экс-мэр Томска Александр Макаров.

Видео: Олег Мутовкин, Виктория Мучник

— Что в первую очередь нужно благоустроить в Томске?


— Дороги.

— Старые микрорайоны. Я там недавно была, была в шоке. Как будто не в городе. Как будто в другом городе. В центре-то везде хорошо. Благоустроенный. У нас гости недавно были, сказали, что Томск выглядит как европейский город.

— Мне бы хотелось, чтобы отремонтировали деревянные дома. Не сжигали их.

— Набережная реки Томи. Именно Томи. Набережная Ушайки уже чудесная.

— Буфф-сад. Но только не так, как предлагали: на кусочки его разрезать. Он единый Буфф-сад должен быть. Там столько детей, столько взрослых, столько пожилых людей ходят.  Но мне не нравится то, что очень поздно начали. Как всегда говорят: ну конкурсы же проводим. Только в конце августа начали Красноармейскую благоустраивать. Сама по себе технология неплохая. Но поздно начали и видно, что торопятся.

— Доделать Лагерный сад до конца. Михайловскую рощу расширить.

— Мне кажется, что надо уже на периферию выходить. Там благоустраивать скверы.

— Красноармейскую. Молодцы, взялись за это дело. Мне нравится, нам всем нравится. Вообще, город стал красивее. И за него не стыдно. Гости приезжают, говорят: как он у вас помолодел. Это приятно.

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