Чем Томск отличается от других городов? Опрос ТВ2

Чем отличается Томск от других городов? С этим вопросом мы вышли сегодня на проспект Ленина. Представляют ли ценность для томичей памятники архитектуры и за что они любят свой город - смотрите в нашем видеоопросе.

В эти дни в Томске проходит конференция Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, на которую приехали представители Сибири и Урала. Для ценителей исторического и культурного наследия Томск интересен прежде всего уникальной деревянной архитектурой. Один из участников конференции признался, что всегда считал Вологду столицей деревянного зодчества, но после посещения Томска уверен, что такой красоты и такого количества деревянных домов больше нигде нет.

Чем Томск отличается от других городов?





— Деревянным зодчеством. Томск прославился за счет него.

— Томск отличается от других тем, что здесь очень много университетов. Это первый город за Уралом, в котором появился университет.

— Студентов много. Деревянная архитектура у нас очень интересная. И каменная тоже. Не во всех городах такое есть.

— Соседством деревянных домов с новостройками. Пряничные дома и современная застройка - это странно, но красиво.

— Это город молодежи. В нем радостно и легко жить.

— Томск - это город, где можно исполнить свою мечту, стать тем, кем ты хочешь.

— Большим количеством вузов. У нас 6 университетов на относительно маленький город. Молодежный город. Об этом свидетельствуют многочисленные увеселительные заведения.

— Атмосферой. Она отличается от Новосибирской и Кемеровской. Здесь очень уютно и душевно.

— Большим количеством студентов. Город омолаживается за счет студентов, и это самое главное.

— Деревянной архитектурой. Она, мне кажется, сейчас находится немножко в упадке. А может быть, даже не немножко, а множко. Раньше это было отличительной чертой Томска, а сейчас вокруг этого много негатива — дома горят, реставрация проводится с нарушениями. Это перестало быть визитной карточкой Томска. К сожалению, это уходит. А те немногочисленные организации, которые пытаются отстаивать право старинной архитектуры на существование, они находятся под прессингом.