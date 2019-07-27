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«Царская уха»: как прошел гастрономический фестиваль в Томске
2 часа назад
В Томске прошел гастрономический фестиваль для поклонников ухи.
Фестиваль «Царская уха» проводится в Томской области уже не первый раз. Гости фестиваля называют его одним из самых вкусных событий, на которых бывали.
В этом году повара и любители готовили уху по своим оригинальным рецептам в саду краеведческого музея. Гости фестиваля участвовали в гастрономическом шоу от шеф-повара Дениса Марачковского, слушали байки участника команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Вячеслава Гуливицкого.
Смотрите, как прошел рыбный фестиваль в подборке ТВ2.
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