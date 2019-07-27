«Царская уха»: как прошел гастрономический фестиваль в Томске

В Томске прошел гастрономический фестиваль для поклонников ухи.

Фестиваль «Царская уха» проводится в Томской области уже не первый раз. Гости фестиваля называют его одним из самых вкусных событий, на которых бывали.





В этом году повара и любители готовили уху по своим оригинальным рецептам в саду краеведческого музея. Гости фестиваля участвовали в гастрономическом шоу от шеф-повара Дениса Марачковского, слушали байки участника команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Вячеслава Гуливицкого.





Смотрите, как прошел рыбный фестиваль в подборке ТВ2.