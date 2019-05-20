Добрые новости
20 мая,
2019
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Мультимедиа

«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК

Александр Сакалов
Александр Сакалов
2 часа назад

Пожарные локализовали пожар, который произошел на складе пиломатериалов на окраине Томска. Площадь пожара составила две тысячи квадратов, ему был присвоен 4-й повышенный ранг сложности.

«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК

На месте работают 63 сотрудника и 24 единицы техники регионального ГУ МЧС. Также на помощь в тушении пожара прибыл поезд.

«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК

«Пострадавших в пожаре нет. Огонь локализован, проливка может занять время до утра», — сказали в пресс-службе МЧС.

«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК

Наши фотокорреспонденты Александр Сакалов  и Вячеслав Балашов работают на месте пожара

«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
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