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«Будут проливать до утра»: как пожарные тушат горящий ЛПК
Александр Сакалов
2 часа назад
Пожарные локализовали пожар, который произошел на складе пиломатериалов на окраине Томска. Площадь пожара составила две тысячи квадратов, ему был присвоен 4-й повышенный ранг сложности.
На месте работают 63 сотрудника и 24 единицы техники регионального ГУ МЧС. Также на помощь в тушении пожара прибыл поезд.
«Пострадавших в пожаре нет. Огонь локализован, проливка может занять время до утра», — сказали в пресс-службе МЧС.
Наши фотокорреспонденты Александр Сакалов и Вячеслав Балашов работают на месте пожара
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